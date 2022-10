Pour Lizarazu, il y a un problème de mentalité au PSG

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le PSG recevait l’ESTAC Troyes dans son antre du Parc des Princes. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des locaux, non sans mal. En effet, pour la première fois depuis longtemps, le club parisien a concédé trois buts (4-3).

Une véritable anomalie lorsqu’on regarde les derniers résultats du PSG. Le club de la capitale est en effet parvenu à conserver sa cage inviolée à 8 reprises en Ligue 1, notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma. Mais face aux Troyens, la donne a été bien différentes avec une arrière-garde, certes expérimentale avec le retour de Presnel Kimpembe notamment, totalement à côté de la plaque. Un état de fait qui doit énormément à une chose en particulier selon Bixente Lizarazu : la mentalité du XI rouge et bleu devant l’adversité.

Un réel défaut de mentalité ?

« Ce n’est pas un problème de système pour moi. Le PSG a changé de système. Avant, ils jouaient à trois, maintenant ils jouent à quatre. Je ne pense pas que ce soit le problème parce que les centraux Ramos, Marquinhos et Kimpembe sont beaucoup plus à l’aise dans ce système à quatre. Déjà, cette base, je pense qu’il faut la garder, a exposé Bixente Lizarazu au micro de Téléfoot ce dimanche. En plus, il y a un milieu à trois qui peut compenser la montée des latéraux. Pour moi, ce n’est pas le problème. Le problème, c’est la mentalité de l’équipe en réalité (…) Défendre, c’est une mentalité, une discipline et ils ne l’ont pas. Ils se font exploser sur toutes les transitions à la perte du ballon. Ils manquent de concentration sur les coups de pied arrêtés. On l’a bien vu en Ligue des Champions ou même là face à Troyes. »