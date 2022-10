Les chiffres à retenir avant Reims / PSG

Retour à la Ligue 1 pour le PSG ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00. Les Parisiens se rendent ainsi sur la pelouse du Stade de Reims, actuel 17e au classement. Une rencontre importante car il serait bon pour les visiteurs d’engranger les trois points de la victoire avant de recevoir l’Olympique de Marseille le 16 octobre prochain. Sur son site officiel, le club parisien a partagé quelques chiffres liés à l’historique entre Franciliens et Rémois.

Déjà, pour ce qui est du passif entre ces deux équipes, le PSG et le Stade de Reims ont croisé le fer à 29 reprises au sein de l’élite hexagonale. Le bilan penche assez nettement en faveur des Rouge et bleu avec 15 succès, 8 nuls et seulement 6 revers. Si on remonte 50 ans en arrière, les Rémois ont su se placer en véritable bourreau. Par exemple, le 9 août 1974 le club parisien se faisait étriller sur le score fleuve de 6-1. Carlos Bianchi avait inscrit la totalité des réalisations des siens ce jour-là, trois ans avant de revêtir la tunique rouge et bleu.

Le PSG en réussite à l’extérieur

Face à Reims, le PSG aura comme objectif de poursuivre sa belle lancée en Ligue 1 afin, aussi, de sécuriser son fauteuil de leader avant la réception du rival marseillais au Parc des Princes dimanche prochain. En outre, le PSG reste sur une série très impressionnante de 18 rencontres consécutives sans la moindre défaite : 14 victoires et 4 nuls. Durant ce laps de temps, les Parisiens ont inscrit la bagatelle de 59 buts, pour seulement 14 buts concédés. De plus, cela fait maintenant 22 matches en Ligue 1 que Neymar et ses coéquipiers marquent à minima un but. Et prolifiques, les hommes de Christophe Galtier le sont particulièrement à l’extérieur avec 35 réalisations lors des 9 derniers déplacements. Une statistique individuelle est assez ahurissante dans ce contexte : Kylian Mbappé a scoré à 12 reprises lors des 7 dernières parties du PSG en terre hostile.