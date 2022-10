Reims / PSG – Un doute entre Mbappé et Ekitike ?

Après son match nul concédé sur la pelouse de Benfica ce mercredi soir en Ligue des Champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi (21h00) avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Un match comptant pour la 10e journée qui devrait voir Christophe Galtier opérer une petite revue d’effectif.

En effet, ce matin, Le Parisien ou L’Equipe nous exposaient, à quelques petites divergences près, le XI que devrait aligner Christophe Galtier. On devrait notamment retrouver Nordi Mukiele dans un rôle de défenseur central, Fabian Ruiz au milieu de terrain et la première titularisation de Carlos Soler un cran plus haut. Les incertitudes subsistent dans le choix des habituels titulaires : Danilo ou Ramos ? Verratti ou Vitinha ? RMC confirme, dans la grande majorité, cette équipe probable.

Mbappé au repos, une seconde chance pour Ekitike ?

Pour le média, Sergio Ramos devrait bel et bien être mis au repos. L’arrière-garde parisienne serait ainsi composée de Danilo, Marquinhos et Mukiele. Sans surprises, les rôles de pistons seront occupés par Bernat et Hakimi. Dans l’entrejeu, Verratti serait associé à Ruiz. RMC confirme, en outre, que Carlos Soler devrait débuter pour la toute première fois. Toutefois, un doute resterait présent : Christophe Galtier pourrait, en effet, être tenté de laisser une seconde chance à Hugo Ekitike après son match décevant face à Nice. L’ancien rémois serait ainsi en balance avec Kylian Mbappé, lui qui a souffert d’une petite angine au cours des derniers jours. Enfin, pas trop de doutes sur le fait que Neymar Jr débutera cette partie sur le front de l’attaque parisienne.

Le XI du PSG selon RMC : Donnarumma, Mukiele, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Verratti, Ruiz, Bernat – Soler – Mbappé (ou Ekitike), Neymar