Alors qu’il a commencé son exercice 2022-2023 sur les chapeaux de roues, Neymar Jr marque le pas depuis plusieurs semaines. Malgré ce, ses copies rendues restent satisfaisantes. Pour PSG TV, le principal intéressé a livré son ressenti sur son entame XXL.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Neymar Jr a offert une saison dernière bien terne au regard de son immense talent. Cette année, la donne parait toutefois avoir bien changé. Avec, très certainement, la Coupe du Monde en ligne de mire, l’international auriverde aligne les prestations de haute volée. Un état de fait qui doit beaucoup à sa forme physique. Le Ney se sent bien, comme il l’a confié au média officiel du club.

Un joueur bien dans son football

« Je ne pense pas qu’il y est un nouveau Neymar. Je pense que les choses se sont simplement mises en place. Je réalise un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé lors de mes deux ou trois premières années. Je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux d’avoir bien commencé la saison avec des buts, des passes décisives, en aidant l’équipe du mieux que je peux, en espérant faire une grande saison et continuer comme ça jusqu’à la fin », a-t-il notamment exposé plein de motivation.

Une chose qui marque lorsqu’on voit évoluer Neymar Jr depuis un moment, c’est la générosité qu’il affiche sur le rectangle vert. Car oui, outre son impact offensif qui reste bien évidemment prépondérant, il n’hésite nullement, en parallèle, à revenir défendre et à faire énormément d’allers / retours. Selon lui, il est tout simplement devenu un joueur plus complet.

« »Sur et en-dehors du terrain, je suis quelqu’un qui fera tout pour aider mes coéquipiers pour gagner. Je suis très compétitif. Aujourd’hui, je me sens comme un joueur plus complet puisque je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives. Tout ce que vous voulez. Je pense qu’aujourd’hui, je suis beaucoup plus complet qu’avant. Je pense que tout le monde aide. Évidemment, je sais que je ne suis pas un défenseur extraordinaire, mais j’essaye au moins d’aider mes coéquipiers du mieux que je peux.

Des objectifs très élevés

Ensuite, toujours au micro de PSG TV, Neymar Jr est revenu sur la Ligue des Champions et la difficulté intrinsèque à cette compétition très particulière : « La Ligue des Champions, c’est une compétition très difficile. Nous savons qu’il y a de grands joueurs, de grandes équipes et qu’il y a des moments dans les matches où il faut souffrir. Donc, pour gagner, une équipe doit savoir souffrir, apprendre à souffrir de manière à ne pas encaisser de buts, à ne pas donner d’espace à l’adversaire. Mais je pense que c’est quelque chose de normal de souffrir dans un match dans une compétition de si haut niveau. C’est donc une bonne chose que ça se produise maintenant car c’est comme ça que nous nous préparons pour les phases finales. »

Enfin, pour conclure, Neymar Jr a exposé ses grands objectifs pour la saison en cours. Et comme on pouvait s’y attendre, celui-ci souhaite tout rafler, que ce soit avec le PSG ou le Brésil : « Je suis très heureux d’avoir bien commencé ma saison, que ce soit avec le PSG ou avec la sélection brésilienne. C’est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, de tout gagner avec Paris et avec le Brésil. Nous avons une Coupe du Monde à venir et nous savons combien c’est une compétition difficile, mais j’ai ce grand rêve de la gagner, comme la Champions League qui sera bientôt à Paris, j’en suis sûr. »