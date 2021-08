Gêne aux adducteurs pour Pablo Sarabia (France Bleu Paris)

Ce vendredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Après deux victoires en autant de parties, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront le carton plein avec un groupe qui s’est bien étoffé par rapport au difficile succès face au RC Strasbourg.

En effet, le technicien argentin peut compter sur les retours de plusieurs internationaux, à l’image de Marquinhos, Angel Di Maria, Marco Verratti ou Gianluigi Donnarumma. En revanche, outre les absences attendues de Neymar et de Lionel Messi, Pablo Sarabia ne fait pas le déplacement en Bretagne. Et si certains pouvaient émettre l’hypothèse d’un possible transfert pour l’Ibère, lui qui ne sera pas retenu par le PSG si une offre intéressante arrive, Bruno Salomon, journaliste France Bleu Paris, indique que cette absence est bel et bien un forfait. Le gaucher souffre ainsi d’une gêne aux adducteurs et n’est donc pas, pour l’heure, en partance de départ. Bruno Salomon explique, en outre, que le club parisien n’a reçu aucune offre pour son élément.