Les chiffres clés avant ASSE / PSG

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour se rapprocher encore plus du titre. Et avant le coup d’envoi, le club parisien a partagé quelques chiffres autour de cette rencontre.

Le PSG retrouve la compétition. Après la trêve internationale, le club de la capitale affronte ce samedi soir (19h sur DAZN) l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Un succès permettra aux joueurs de Luis Enrique de remplir l’un des trois critères pour être sacré champion de France dès ce week-end. Et à quelques heures de la rencontre, la formation parisienne a partagé, via son site internet, des chiffres clés autour de cette affiche.

Le PSG peut égaler le record d’invincibilité à l’extérieur de l’AC Milan

Les deux formations vont s’affronter pour la 93e fois de leur histoire avec un bilan largement en faveur des Rouge & Bleu : 52 victoires, 27 nuls et 13 revers. Avec 52 défaites, l’ASSE est la deuxième équipe à s’être le plus de fois inclinée face aux Parisiens, juste derrière le FC Nantes (54 défaites). De plus, avec 169 buts encaissés face au PSG, les Verts sont juste derrière leur rivaux lyonnais (178 buts). Le Paris Saint-Germain reste notamment sur une série de 12 matches sans échec à Geoffroy Guichard (8 victoires et 4 nuls) depuis l’élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue le 27 novembre 2012 (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 5). En Ligue 1, le dernier revers face à l’ASSE remonte au 21 septembre 2008, soit une série de 13 rencontres sans défaite (7 victoires, 6 nuls).

Avant ce déplacement dans le Forez, le PSG est sur 6 victoires d’affilée à l’extérieur et n’a jamais fait mieux depuis la saison 2015-2016 (8 succès consécutifs). Surtout, les joueurs de Luis Enrique peuvent égaler le record de l’AC Milan à l’extérieur. En effet, Paris reste sur 37 matches sans défaite loin de ses bases. C’est le record en France et dans l’histoire du club. En cas de victoire ou résultat nul, le leader de Ligue 1 égalera le record d’invincibilité de l’AC Milan, dans les cinq grands championnats européens, entre 1991-1993 (38 matches). Depuis le début de la saison, le PSG n’a pas perdu un seul match en 26 journées. Une série qui le place dans le top 3 de l’histoire du club après la saison 2015-2016 (27 matches) et à égalité avec l’exercice 1985-1986 (26 matches).