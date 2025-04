ASSE / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG et l’AS Saint-Etienne s’affrontent dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. L’ambition sera de s’imposer pour faire un nouveau pas vers le titre de champion.

Le PSG champion dès ce samedi ? C’est possible. Pour cela, le club de la capitale devra s’imposer face à l’AS Saint-Etienne puis espérer une défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims (17h) et d’un match nul dans le derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice (21h05). Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner une équipe remaniée pour entamer ce nouveau marathon de matches des Rouge & Bleu.

Avant la trêve internationale, le PSG avait remporté le Classique face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes (3-1).