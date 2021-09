Garétier : « Pochettino n’a pas à se justifier »

Depuis dimanche soir, la sortie de Lionel Messi face à l’Olympique Lyonnais, à un quart d’heure de la fin du match, fait parler chez les médias et observateurs de football. Si le club de la capitale a confirmé que l’international argentin souffrait d’une contusion osseuse suite à un coup reçu au genou gauche, la communication d’après-match de Mauricio Pochettino avait surpris certains journalistes et supporters. Mais pour le consultant de Canal Plus, Geoffroy Garétier, l’entraîneur parisien n’avait pas à se justifier pour son choix.

« Il fait ce qu’il veut et je trouve ça très bien. Il n’a pas à se justifier. Il peut nous expliquer les choses. Il n’est pas spécifié dans son contrat qu’il doit justifier tous ses choix. Il a commencé par dire une chose que j’ai trouvé très bien : « je prends des décisions et je suis là pour ça », ça marche ou ça ne marche pas, ça plaît ou ça ne plaît pas et ensuite il rentre dans les détails », a exposé Geoffroy Garétier dans le Late Football Club. « Pour moi, il n’a même pas besoin de m’expliquer dans les détails pour me convaincre car c’est lui le patron. Et je trouve ça très bien au PSG, qui est un club difficile, qu’il y ait un vrai patron. Encore une fois je le répète, l’entraîneur n’a pas à justifier chacun de ses choix. »