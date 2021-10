Les chiffres clés avant PSG / Angers

Ce vendredi soir, le PSG reçoit le SCO d’Angers pour l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Après la trêve d’octobre, les hommes de Mauricio Pochettino voudront enchaîner avant un rendez-vous capital en Ligue des Champions face à Leipzig et le choc de la 11e journée sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Et avant la partie face au SCO, le club francilien a partagé quelques chiffres clés via son site officiel.

Niveau bilan, c’est la 30e fois que ces deux équipes se rencontrent. La balance penche en faveur des Rouge et Bleu avec 19 succès, 7 nuls et 3 petits revers. Les Angevins ont également été les premiers adversaires à tomber face au PSG au sein de l’élite hexagonale. Mieux, Le club parisien n’a plus perdu sur ses 25 derniers matches contre le SCO soit depuis… 1975 ! De plus, le club de la capitale n’a jamais connu le goût de la défaite contre son adversaire du soir au Parc des Princes.