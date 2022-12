Les compos probables des Parisiens avec des doutes sur Vitinha

Demain aura lieu les derniers matches des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022. Le Maroc se frotte à l’Espagne (16h, BeIN Sports) et le Portugal jouera contre la Suisse (20h, BeIN Sports). À l’issue de ces rencontres, on connaîtra l’affiche du dernier quart de finale. Si l’Espagne et le Portugal sont annoncés comme logique favoris, prendre son adversaire au sérieux est primordial tant ce Mondial nous réserve des surprises. À la veille de ces matches, les compositions probables se dessinent déjà.

Hakimi titulaire

En ce qui concerne le premier match de cette journée, Achraf Hakimi devrait bien débuter en tant que titulaire. C’est loin d’être une surprise puisque le latéral droit marocain est un pilier de cette équipe du Maroc. Côté espagnol, ni Pablo Sarabia, ni Carlos Soler ne sont annoncés titulaires. Un doute subsiste pour le match du soir où Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, devra faire un choix entre William Carvalho et Vitinha pour accompagner Ruben Neves et Bernardo Silva dans l’entrejeu.