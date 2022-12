Victime d’une entorse à la cheville le 24 novembre dernier, Neymar Jr s’est rapidement remis sur pied et a été l’un des artisans de la belle victoire du Brésil face à la Corée du Sud (4-1) en huitièmes de finale de Coupe du monde. Un risque payant réalisé par Tite.

Auteur d’un gros début de saison avec le PSG, Neymar Jr voulait surfer sur ses belles performances pour ramener une sixième Coupe du monde au Brésil. Cependant, l’international brésilien a vite subi un coup dur avec une blessure à la cheville droite dès le premier match de phase de groupes face à la Serbie (2-0) le 24 novembre dernier. Depuis cette date, le staff médical de la Seleção brasileira a réalisé une véritable course contre la montre pour que le numéro 10 soit apte en phase finale du Mondial. Avec seulement deux entraînements collectifs dans les jambes, la star brésilienne a été alignée d’entrée face à la Corée du Sud ce lundi. Buteur sur penalty, Neymar Jr a retrouvé de bonnes sensations sur le terrain jusqu’à sa sortie à la 81e minute de jeu.

« Les autres étaient si heureux de revoir Neymar »

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du Brésil, Tite, s’est exprimé sur le retour de Neymar. Il a notamment expliqué l’importance de l’attaquant du PSG dans son équipe. « Neymar a un leadership technique, d’autres joueurs ont d’autres capacités, mais c’est un leader technique (…). Il a fait la différence sur le terrain. C’est une de nos plus grandes forces. Je voudrais féliciter nos médecins. Neymar était si motivé et les autres étaient si heureux de le revoir. Il est prêt pour la suite. Avec lui, le potentiel est plus fort car il améliore les autres par sa technique (…) Le potentiel offensif et cette rage défensive de cette génération. Ils sont si sérieux. Pas que sur le terrain mais aussi en dehors. Cette équipe est équilibrée et c’est cela qui peut nous faire aller loin. » Désormais, la Seleção brasileira aura quatre jours pour préparer le quart de finale face à la Croatie (samedi à 16h).