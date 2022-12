Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 9 décembre 2022. Objectif demi-finales pour Lionel Messi et Neymar Jr, la solide charnière centrale Marquinhos-Thiago Silva, le duel Kyle Walker contre Kylian Mbappé.



Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à deux joueurs du PSG : Lionel Messi et Neymar Jr. En effet, les deux Parisiens joueront leur quart de finale en Coupe du monde aujourd’hui et auront à coeur de se rapprocher de leur rêve ultime. L’Argentine défiera les Pays-Bas ce vendredi à 20h (sur TF1 et beIN SPORTS 1) tandis que le Brésil affrontera la Croatie plus tôt dans la journée (16h sur beIN SPORTS 1 et 2). Concernant la première affiche, les deux équipes se sont souvent affrontées dans un Mondial (1974, 1978, 1998, 2006 et 2014). En 2014, l’Albiceleste était venue à bout des Oranjes lors d’une séance de tirs aux but en demi-finales de la compétition (0-0, 4 t.a.b 2). Dans l’effectif actuel, un seul joueur avait disputé cette rencontre : Lionel Messi. Âgé de 35 ans, le septuple Ballon d’Or est en mission. « Son début de saison et de Coupe du monde a ravivé l’espoir de le voir un jour soulever le seul trophée majeur qui lui manque », rappelle L’E.

Mais reste à savoir si Lionel Scaloni pourra compter sur toutes ses forces vives. En effet, les titulaires, Rodrigo De Paul et Angel Di Maria, sont incertains avant cette rencontre et ces possibles absences pourraient contraindre le sélectionneur à évoluer en 3-5-2. « À savoir une équipe incapable de mettre de l’intensité pendant 90 minutes, qui concède peu d’occasions (4 buts encaissés en 13 matches en 2022) et ne s’interdit pas d’installer un faux rythme pour mieux faire mal par à-coups. » Pour cela, l’Argentine pourra compter sur son homme providentiel pour faire la différence, Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG reste impliqué dans 17 buts (13 réalisations, 4 passes décisives) lors des 9 dernières rencontres avec sa sélection.

Concernant le Brésil, Tite devrait une nouvelle fois livrer une composition d’équipe avec cinq joueurs à vocation offensive (Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison et Neymar). L’un des points forts du sélectionneur est « d’avoir bâti un secteur offensif à la fois talentueux et très travailleur. À la perte du ballon, ses attaquants exercent un contre-pressing agressif sur le porteur adverse, parfois très haut sur le terrain. » À cela s’ajoute une défense solide et difficile à bouger. En phase défensive, les attaquants se replacent immédiatement dans un 4-4-2 et cela devient difficile de faire bouger le bloc brésilien lors d’une attaque placée. Mais lors des phases de possession, l’équipe se déstructure et présente un étonnant 3-2-2-3, ou 3-2-5 avec Paqueta, Raphinha, Vinicius, Richarlison et Neymar qui évoluent assez haut sur le terrain. Et le rôle du premier cité est très important. Il joue milieu défensif en phase défensive et devient un meneur, voire un deuxième attaquant, en phase de possession. De plus, le Brésil peut se permettre de jouer de cette manière car ses trois défenseurs, Thiago Silva, Marquinhos et Casemiro sont « précieux dans le placement » et « anticipent beaucoup pour couper les contres adverses. »

📸 | Le PSG bien représenté dans ces 1/4 de finale de la Coupe du Monde 🌟



(et encore il n’y a que la moitié des joueurs présents sur la photo)

🇦🇷🇧🇷🇫🇷🇲🇦🇵🇹 pic.twitter.com/g4XTSkW14C — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

De son côté, Le Parisien se projette sur le quart de finale entre l’Angleterre et la France ce samedi (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1) et met en avant les duels importants de cette rencontre. Et le face-à-face entre Kylian Mbappé et la latéral anglais, Kyle Walker, sera scruté de près. Les deux joueurs vont se rencontrer pour la cinquième fois (trois fois en club et deux fois en sélection). Récemment, l’international des Three Lions a été interrogé sur ce duel face à l’attaquant du PSG : « Je comprends que ce duel focalise l’attention. Et je comprends ce que je dois faire pour l’arrêter. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je ne me sous-estime pas. J’ai affronté quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais je dois aborder ce quart en me disant que c’est un match comme un autre. Il faut respecter Mbappé, mais pas trop. Nous respectons le fait qu’il soit un bon joueur, en grande forme en ce moment, mais je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge pour qu’il aille marquer. Je représente mon pays en quarts de finale de Coupe du monde. C’est une question de vie ou de mort. » Le latéral droit de Manchester City ne fera donc aucun cadeau. Si les deux joueurs sont sans doute les plus rapides du tournoi, ce duel ne se résumera pas qu’à la vitesse. En effet, la capacité du Parisien à dézoner peut déstabiliser l’ensemble de la défense adverse.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le quart de finale entre la Croatie et le Brésil ce vendredi (16h). Et la Seleção brasileira pourra s’appuyer sur une charnière centrale, Thiago Silva (38 ans) et Marquinhos (28 ans), solide. Après avoir joué ensemble au PSG entre 2013 et 2020, les deux Brésiliens se connaissent parfaitement. Ils ont évolué ensemble à 187 reprises sous le maillot parisien et 40 matches en sélection. Avec seulement 6 buts encaissés depuis mi-novembre 2020 (dont 2 en Coupe du monde), les deux défenseurs affichent une belle complicité. L’ancien défenseur du PSG, Eric Rabesandratana, regrette notamment le départ d’O Monstro en 2020 : « Ce sont deux mecs intelligents. On a l’un qui prend exemple sur l’autre qui est… un exemple. Si les deux sont à 100%, ça va être très, très compliqué pour tout le monde de les prendre en défaut (…) Franchement, je suis dégoûté d’avoir dû voir partir Thiago Silva, mais j’imagine que Marquinhos l’est encore plus que moi. Parce qu’on peut me raconter ce qu’on veut sur son mental, mais Thiago Silva, c’est le meilleur défenseur du monde en intelligence de jeu ! Il n’est pas parfait mais, en termes de geste juste et de complémentarité avec Marquinhos, je n’ai pas vu meilleur que lui. Aujourd’hui, c’est le Brésil qui en profite. »