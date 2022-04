Les dates des deux dernières journées de Ligue 1 dévoilées

Le PSG est proche de s’offrir le titre de champion de France, son dixième de son histoire. Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) les Rouge & Bleu pourraient officialiser leur titre, avec une victoire sur la pelouse d’Angers et un faux pas de Marseille contre Nantes. Le PSG aura encore cinq matches à jouer après son déplacement au stade Raymond Kopa.

Ce mardi après-midi, la Ligue 1 – via son site internet – a dévoilé la programmation des deux dernières journées de la saison. Il y aura deux multiplex – comme c’est de coutume – les samedis 14 et 21 mai. Toutes les rencontres se joueront à 21 heures. Le 14, le PSG se déplacera à Montpellier alors que le 21, il recevra Metz lors de l’ultime rencontre de la saison. La programmation TV des rencontres sera dévoilée plus tard explique la Ligue 1.