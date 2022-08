Si le PSG est plus qu’actif en cette fin de mercato, il faudra se dépêcher pour conclure les dernières opérations. En effet, les départs annoncés de Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo, devront être acté avant le jeudi 1er septembre à 23h. Cette date butoir, avec ce nouvel horaire, a été fixée par la LFP en mai dernier, avec ses explications : « Ce nouvel horaire permettra aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit« . Les arrivées sont donc aussi concernées que les départs, quand on sait que le PSG devrait enregistrer les arrivées de Carlos Soler en provenance de Valence, et d’un défenseur central. Le marché des transferts fermera dans le même temps en Premier League, en Liga, ainsi qu’en Serie A. La Bundesliga n’enregistrera plus d’arrivées à partir du 1er septembre également, mais à partir de 17h. En Eredivisie, le mercato ferme ses portes ce 31 août.

Ils jouent les prolongations

Le marché des transferts continuera de faire parler de lui en Europe après le 1er septembre. En effet, la Pro League en Belgique permet aux clubs de poursuivre leurs emplette jusqu’au 6 septembre prochain. En Turquie, le marché des transferts ferme ses portes seulement le 8 septembre. Le mercato qui ferme ses portes le plus tardivement est au Portugal. En effet, le LPFP permet aux clubs lusitaniens de faire des affaires jusqu’au 22 septembre.