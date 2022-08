PSG : Les dernières informations autour de Milan Skriniar

Les dernières heures de ce mercato estival 2022 s’annoncent mouvementées du côté du PSG. En effet, selon les derniers échos, des portes de sorties ont été trouvées pour Idrissa Gueye qui devrait retourner à Everton, Layvin Kurzawa qui pourrait rebondir à Fulham en prêt, Leandro Paredes devrait lui être prêté à la Juventus Turin et enfin Abdou Diallo, absent de dernière minute pour le déplacement de ce mercredi à Toulouse (21h00 sur Canal + Foot), prendrait la direction du RB Leipzig. Ce dernier mouvement devrait engendrer l’arrivée d’un renfort en défense afin de palier au moins numériquement le départ de l’international sénégalais. Pour cela, c’est le feuilleton de l’été dans ce secteur de jeu pour le club de la capitale qui fait une nouvelle fois parler de lui. En effet, des informations sont parues aujourd’hui dans la presse italienne concernant Milan Skriniar. Pourtant, le 26 aout dernier, le directeur sportif de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, s’est exprimé sur le sujet et a été on ne peut plus clair : « Milan Skriniar ne partira pas. Il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l’offre du PSG. Je peux confirmer que C’est un joueur clé pour nous et qu’il va rester« . Cependant, la direction du Paris Saint-Germain ne l’entend pas de cette oreille, et compte bien tenter de s’attacher les services du défenseur slovaque jusqu’à la dernière minute.

Les dernières offres en date

En effet, les dirigeants Rouge & Bleu tentent jusqu’au bout du mercato d’arracher Milan Skriniar à leurs homologues milanais. Il faut dire que le dossier est ouvert depuis le début de l’été, et semble être une piste prioritaire pour Luis Campos. C’est en ce sens que, selon la Gazzetta dello Sport, le PSG pourrait faire une nouvelle offre dans les prochaines heures qui devrait être de 60 millions d’euros plus 10 millions en bonus. Un montant de 70 millions d’euros bonus compris qui demeure inférieur aux 80 millions attendus par le président de l’Inter Milan, Steven Zhang.

Gazzetta : L’Inter s’attend à une nouvelle relance du #PSG pour Milan #Skriniar ce mercredi. La nouvelle offre pourrait avoir une base fixe de 60M et atteindre les 70M avec bonus. Zhang en veut au moins 80. pic.twitter.com/JDKpcIEhKJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 31, 2022

Cette offre évoquée par la Gazzetta dello Sport devrait faire suite à la dernière proposition en date du Paris Saint-Germain qui remonte à ce mardi. En effet, il y a quelques heures, selon le journaliste italien Fabrizio Biasin, le club de la capitale aurait proposé 65 millions d’euros, une offre qu’a refusé l’Inter Milan.