Avec le match contre Toulouse ce soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG entame un marathon de sept matches en 21 jours. Alors qu’il a aligné pratiquement la même équipe lors des cinq premières rencontres de la saison (changement entraîné par des suspensions ou des blessures), Christophe Galtier a expliqué que du turn-over allait avoir lieu dans les prochaines semaines. Cette injection de sang frais pourrait intervenir dès ce soir. Goal a fait un point sur les joueurs qui pourraient profiter de ce turn-over.

Hugo Ekitike

L’attaquant, arrivé de Reims cet été, n’a joué que 13 minutes en deux matches depuis le début de la saison. Le faible temps de jeu peut s’expliquer par sa préparation tronquée par une blessure « contractée avec l’équipe de France U20 lors du tournoi Maurice-Revello. Il a d’abord dû observer une période de réathlétisation avec le club champenois qui n’a pris aucun risque avec lui alors qu’il était en instance de départ. » Un protocole de reprise qu’il a repris avec le PSG. Alors que des rumeurs disaient qu’il commençait à s’agacer de sa situation, cette idée est réfutée par ses proches comme le rapporte le média sportif. Ces derniers parlent « d’un joueur qui a faim de ballon et se sent capable de participer plus longuement aux matches de son équipe. »

Nordi Mukiele

Polyvalent, pouvant jouer à droite ou en défense centrale, l’ancien joueur de Leipzig devrait avoir plus de temps de jeu ces prochaines semaines. Il sera le remplaçant naturel d’Achraf Hakimi et Sergio Ramos, qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison. « Son rôle de couteau suisse est apprécié par Galtier et Campos qui l’ont fait venir pour cela.«

Danilo Pereira

« Dans les premiers instants du mercato, le Portugais a très vite été conforté et assuré que la nouvelle direction sportive souhaitait le conserver« , assure Goal. Son rôle de liant avec toutes les parties du vestiaire est apprécié. Sa polyvalence (milieu de terrain, défenseur central) est aussi appréciée. Il pourrait être aligné en défense centrale ce soir contre Toulouse.

Juan Bernat

L’été dernier, le PSG s’est offert les services de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais (20 ans) a convaincu par ses bonnes performances sur les terrains malgré son jeune âge. Victime d’une rupture des ligaments croisés qu’il l’a éloignée plus de treize mois des terrains, Juan Bernat revient petit à petit. Mais il connaît son rôle, doublure de l’ancien du Sporting, et l’accepte.

Renato Sanches

Après sa performance mitigée pour sa première titularisation depuis son arrivée au PSG, Renato Sanches devrait de nouveau avoir du temps de jeu contre Toulouse ce soir. Sa performance peut s’expliquer par sa préparation tronquée ou bien encore un besoin de temps afin de s’acclimater à son nouvel environnement. En tout cas, l’international portugais « a déjà développé de bonnes relations avec ses partenaires, des Portugais déjà présents aux anciens Madrilènes Ramos et Hakimi, sans oublier Ekitike et Mukiele« , conclut Goal.