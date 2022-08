Même s’il s’entraîne avec ses coéquipiers du PSG, Abdou Diallo fait partie des joueurs dont le club de la capitale aimerait se séparer avant la fin du mercato. L’international sénégalais, qui souhaite avoir plus de temps de jeu en perspective de la Coupe du Monde, est d’accord pour quitter Paris. Malgré des intérêts de Naples, Aston Villa ou bien de l’AC Milan, il reste aujourd’hui un joueur du PSG. Mais cela pourrait ne pas durer…

En effet, selon les informations du journal L’Equipe, l’ancien du Borussia Dortmund – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – pourrait retourner en Bundesliga d’ici demain soir 23 heures. Le RB Leipzig aurait accéléré ces dernières heures dans le dossier Diallo. Le quotidien sportif ne dit pas si le club allemand propose un prêt ou un transfert sec pour le défenseur central. Le projet intéresserait Abdou Diallo. Le quotidien sportif indique que Benfica, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, et Galatasaray se sont également positionnés.

Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien, confirme l’intérêt de Leipzig pour le numéro 22 du PSG. Des discussions sont en cours entre les deux directions autour d’un prêt avec option d’achat. Initialement présent dans le groupe pour le déplacement à Toulouse, le média francilien révèle que l’international sénégalais ne voyagera pas avec ses coéquipiers. De son côté, Fabrizio Romano confirme que Leipzig a fait une proposition de prêt avec option d’achat pour le joueur formé à Monaco. Le spécialiste du mercato explique qu’un transfert de dernière minute en Premier League serait également une possibilité. Mais le club allemand pousse pour le convaincre.

[MAJ 12h30] Annoncé par Le Parisien un peu plus tôt dans la journée, Abdou Diallo ne fera pas le voyage à Toulouse pour la rencontre de ce soir comme l’indique le Paris Saint-Germain sur son compte Twitter officiel. On rappelle que le joueur est en négociations avec le RB Leipzig à un peu plus de 35 heures de la fin du mercato.

Excl: RB Leipzig have submitted a proposal to PSG for Abdou Diallo. Loan with buy option clause now discussed for the centre back. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig

Last minute Premier League move could be also a possibility — but RB Leipzig are pushing now. pic.twitter.com/Wsd7Fudrin

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022