Le mercato estival 2022 a ouvert ses portes ce vendredi. Et depuis plusieurs jours, les rumeurs autour du PSG se multiplient. Si le nom du futur entraîneur des Rouge & Bleu cristallise les attentions, le club de la capitale devra également renforcer son effectif à certains postes. Nommé comme conseiller sportif du PSG, Luis Campos a déjà entamé son travail et cible essentiellement deux postes : défenseur central et milieu de terrain. Et ces derniers temps, un nom revient avec insistance : Milan Skriniar. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, l’international slovaque est même érigé comme la priorité absolue de Luis Campos, selon L’Equipe.

Une première offre de 50M€ du PSG pour Skriniar

Alors qu’il envisageait dans un premier temps à prolonger son contrat avec le club milanais, le défenseur de 27 ans pourrait changer ses plans suite à l’intérêt du PSG à son égard. En effet, selon Santi Aouna, « L’arrivée soudaine du PSG a fait tout basculer puisque Skriniar est très intéressé à l’idée de rejoindre le club champion de France en titre. » De son côté, l’Inter Milan fait face à quelques difficultés financières et devra sacrifier un ou plusieurs éléments avant le 30 juin. Ainsi, selon Foot Mercato, le PSG aurait formulé une première offre de 50M€ pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Cependant, les dirigeants nerazzurri réclameraient au moins 80M€, « mais pourrait laisser filer leur joueur contre 70 M€. » Selon certaines sources italiennes, l’optimisme est de mise aussi bien au PSG qu’au sein de l’entourage du défenseur central.

Une information qui vient corroborer celle de la Gazzetta dello Sport qui confirmait une première offre du PSG à hauteur de 50M€ pour Milan Skriniar. Cependant, les vice-champions d’Italie en réclameraient 70M€ et estiment notamment que l’offre parisienne peut être augmentée. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier et devrait faire face à la concurrence de Chelsea.

De son côté, Gianluca Di Marzio indique que l’Inter demanderait finalement une somme moindre que les 70-80M€ annoncés par certains médias. En effet, comme rapporté par Guillaume Maillard-Pacini via son compte Twitter, le club italien pourrait demander au minimum 60M€ pour son international slovaque, au club depuis 2017.

Temps de jeu 2021-2022 de Milan Skriniar*

Serie A : 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts

: 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts Ligue des champions : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (390 minutes)

: 4 matches disputés (390 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt