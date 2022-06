Cet été, l’effectif du PSG risque de beaucoup bouger. Le club de la capitale a une liste longue comme le bras d’indésirable. Luis Campos, qui devrait très bientôt être intronisé comme conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi, travaille déjà sur les recrues possibles pour les Rouge & Bleu. Pour la défense, il aurait ciblé Milan Skriniar, international slovène de l’Inter Milan.

Ce jeudi matin, la presse italienne fait un point sur ce dossier. Selon les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia – Gianluica Di Marzio – confirme l’intérêt du PSG pour Skriniar. Mais l’Inter se montrerait très gourmand dans ce dossier, ce qui freinerait les Rouge & Bleu. Cependant le club milanais doit finir son mercato avec un bénéfice de 60 millions d’euros. Et pour cela, les dirigeants italiens vont devoir sacrifier un joueur important. De son côté, Fabrizio Romano explique que le PSG n’a pas encore fait d’offre pour Milan Skriniar. Il est bien ciblé par les décideurs parisiens qui attendent de voir le prix que fixera l’Inter pour son défenseur. Le vice-champion d’Italie estime qu’il a une grosse valeur.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar et son clan auraient un pacte sur l’honneur avec ses dirigeants. L’ancien de la Sampdoria pourra partir en cas d’offre importante. Selon la logique de l’Inter, l’offre doit être supérieure à 40 millions d’euros. De son côté, le Corriere dello Sport confirme l’intérêt du PSG pour Skriniar et parle d’une somme entre 60 et 70 millions d’euros pour s’offrir le Slovène. Comme les autres médias transalpins, le Corriere explique que l’Inter devra sacrifier un gros joueur cet été. Mais le joueur aurait répété à plusieurs reprises que sa volonté était de rester à l’Inter.

Paris Saint-Germain are interested in Milan Skriniar, he’s into the list – but there’s still no official bid. Deal will depend on price tag, as Skriniar has huge value for Inter. 🇸🇰 #PSG

Christophe Galtier, still top of the list for the manager position at PSG as reported today.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022