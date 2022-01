Les dernières informations venues d’Italie au sujet d’Icardi

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes depuis quatre jours et l’un des sujets qui fait le plus parler dans l’actualité du PSG est l’avenir de Mauro Icardi. Malgré plusieurs mois compliqués, l’attaquant argentin a toujours la côte en Italie. Les Rouge & Bleu ne seraient pas contre vendre leur numéro 9 mais pas à n’importe quel prix. Ils voudraient récupérer au minimum 30 millions d’euros. La Juventus Turin semble le club le plus intéressé mais ne voudrait pas acheter l’Argentin.

Ce mardi matin, La Stampa fait un point sur le dossier de l’attaquant du PSG. Il est toujours une piste du club italien mais ce dernier pense plutôt à un prêt de six mois voire 18 mois avec une option ou une obligation d’achat. Massimiliano Allegri – l’entraîneur de la Vieille Dame – est d’accord pour une arrivée de l’ancien Interiste. Dans l’optique de renforcer son attaque, un échange entre Alvaro Morata et Memphis Depay a été proposé à la Juve par le Barça. Mais ce dernier a été refusé conclut La Stampa. Pour rappel, la presse transalpine et RMC Sport, ont expliqué, hier, que la Juventus avait contacté le PSG pour prendre des renseignements sur Mauro Icardi.