Le PSG réalise un très bon début de saison sur le plan comptable. Les Rouge & Bleu sont leaders de Ligue 1 avec 13 points d’avance sur son dauphin, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Coupe de France. Mais dans le jeu, c’est encore poussif. Daniel Riolo explique que ce constat ne peut pas durer.

« Le résultat seul ne suffit pas. Sur les deux dernières années, le PSG a quand même fait finale et demi-finale (en Ligue des Champions, ndlr) mais ce sont deux années où au vu de ce qu’il se passe autour, du je-m’en-foutisme général qui semble régner dans le club, de l’attitude des joueurs, les supporters du PSG commencent à en avoir marre, estime le polémiste dans l’After Foot sur RMC. C’est ça qui est terrible alors que c’est le moment où on devrait sentir une progression et se dire, ça y est on commence à toucher au but. En plus, tu fais un recrutement où tu fais venir Messi. […]Les supporters du PSG expriment une sorte de ras-le-bol devant la situation et se disent, c’est vraiment un cirque notre club alors que les résultats sont bons et que de ce côté-là, tout va bien. C’est bien la preuve que le résultat seul ne suffit pas, que c’est l’histoire que tu racontes qui crée l’attachement entre les gens qui supportent et l’institution.«