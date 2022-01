Les dernières informations sur Icardi venant d’Italie

Avec un effectif pléthorique, l’objectif du PSG sera de dégraisser dans les semaines à venir. Et avec l’ouverture du mercato hivernal depuis le 1er janvier, de nombreux noms sont annoncés sur le départ. Si Rafinha a déjà quitté la capitale pour un prêt de six mois (sans option d’achat) à la Real Sociedad, un autre joueur des Rouge & Bleu pourrait voir son avenir s’éloigner de Paris. Depuis de nombreuses semaines, plusieurs médias font état d’un intérêt de la Juventus Turin pour Mauro Icardi. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’Argentin n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et n’est pas considéré comme un taulier de l’effectif parisien.

Et avec le très probable départ d’Alvaro Morata (prêté par l’Atlético de Madrid) vers le FC Barcelone, la Juventus Turin devrait accélérer dans les prochains jours pour trouver un nouveau numéro 9. Ainsi, la Juve a placé l’attaquant du PSG comme choix numéro un pour occuper la pointe de l’attaque. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, « Maurito est actuellement considéré comme l’objectif le plus atteignable, pour des raisons de budget et de disponibilité du club parisien, qui ne le considère pas comme intransférable. » Même si les négociations n’ont pas encore été entamées entre les différentes parties, des premiers contacts ont eu lieu entre les deux clubs. « Une conversation informelle qui a permis à la Juventus de tâter le terrain. »

Les dirigeants parisiens ne sont pas fermés à un départ mais attendent une proposition concrète de leurs homologues italiens, surtout que d’autres clubs, comme Manchester United, seraient intéressés par l’attaquant de 28 ans. Reste à savoir quelle formule proposera le club transalpin (achat ou prêt avec ou sans option d’achat). Toujours selon la Gazzetta dello Sport, l’international argentin ne souhaiterait pas changer de club sans avoir un minimum de certitude sur son temps de jeu. De plus, le clan du joueur ne serait pas très enclin à un possible de prêt et souhaiterait un départ définitif. Et selon certaines sources, le PSG serait également favorable à un transfert d’Icardi. Le journal italien précise tout de même que les Turinois ne céderont pas Alvaro Morata au FC Barcelone tant qu’ils n’auront pas trouvé son remplaçant.

De son côté, La Stampa confirme que la Juventus Turin va accélérer dans le dossier Icardi lors des prochains jours. Cette piste est considérable comme « faisable. » Si le PSG est ouvert à un départ, « un éventuel prêt n’est pas la formule souhaitée » par les Rouge & Bleu, comme le rapporte le journaliste Guillaume Maillard-Pacini, via son compte Twitter.