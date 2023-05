[MAJ] Suspendu deux semaines, Messi ne sera plus au PSG la saison prochaine

Depuis lundi, Lionel Messi est dans la tourmente pour son voyage promotionnel en Arabie saoudite. Et le PSG a décidé de sanctionner la star argentine.

Au lendemain de la défaite face au FC Lorient (1-3) dimanche, Lionel Messi a pris la direction de l’Arabie saoudite dans le cadre de son partenariat avec l’office du tourisme du pays. Une escapade qui a surpris alors qu’un entraînement était programmé au Camp des Loges. Et comme rapporté par de nombreux médias, le numéro 30 du PSG avait demandé l’autorisation de se rendre en Arabie saoudite après avoir reporté à deux reprises les semaines précédentes. Ne pouvant pas reporter une nouvelle fois cette escapade, le champion du monde 2022 a décidé de s’y rendre sans avoir la confirmation de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. Une décision qui a agacé les hautes sphères parisiennes. Et La Pulga a finalement été sanctionnée.

Une procédure disciplinaire pour manquement d’un employé sans aucune autorisation

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le PSG a décidé de suspendre pour deux semaines avec effet immédiat Lionel Messi suite à sa virée en Arabie saoudite. « Tout a été envisagé par le club pour ce qui est qualifié en interne d’une sérieuse erreur. » Le club parisien a engagé une procédure disciplinaire classique suite à un manquement/absence d’un employé sans aucune autorisation. « Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait de la part du club », précise RMC. Une information confirmée par L’Equipe. « Il ne pourra pas jouer ni s’entraîner, et ne sera pas payé pendant cette quinzaine. » Avec cette décision, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, veut montrer qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’institution. Le septuple Ballon d’Or sera donc privé des deux prochaines rencontres face à Troyes (7 mai) et l’AC Ajaccio (13 mai).

Messi ne sera plus au PSG la saison prochaine

[MAJ, 21h15] Une décision qui aura donc des conséquences directes sur l’avenir de Lionel Messi au PSG. Alors que certains dirigeants parisiens étaient encore favorables à une prolongation de contrat de l’ancien Barcelonais, cet évènement rebat les cartes. En effet, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, Lionel Messi ne sera plus au PSG la saison prochaine. Arrivé à l’été 2021, l’histoire d’amour n’aura finalement jamais pris entre le club parisien et la star argentine.