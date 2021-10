Ce mercredi, Mauricio Pochettino a accordé un entretien fleuve à Jorge Valdano. L’occasion pour le technicien argentin du PSG de balayer beaucoup de sujets autour du club de la capitale. Et parmi eux, forcément, la fameuse MMN ou Sergio Ramos. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a réagi à ces déclarations et en a profité pour exprimer tous les doutes qu’il nourrissait à l’égard de l’ancien capitaine francilien.

« Cet entretien vise Neymar dont le travail invisible est visible de tous. En ce qui concerne Sergio Ramos, je pense qu’il ne le vise pas directement mais qu’il lance une pierre dans le jardin de Leonardo. Cela pour lui dire : tu me ramènes un joueur, ça fait deux mois qu’il n’est pas prêt, a exposé Djellit. Enfin, il parle de Messi pour dire : j’en parle aussi, je mets tout le monde dans le même panier. Moi, j’ai toujours des réserves sur ce coach. Je rappelle qu’il a perdu le titre de Champion de France l’an passé, qu’il a demandé du temps. Mais en termes de football, je suis désolé je ne vois pas de changement radical par rapport à ce que propose Pochettino. Il est un peu comme tous les autres coaches du PSG : quand il y a les gros, les stars défendent un peu plus et fond la différence, mais pour le reste, lui ou un autre… Je ne vois pas la différence. »