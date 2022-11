Lorient / PSG : le groupe parisien sans Lionel Messi

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Pour défier la surprise du début de championnat, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur un groupe au complet.

Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG contre la Juventus Turin mercredi soir (1-2), Fabian Ruiz ne rejouera pas avec les Rouge & Bleu avant la Coupe du Monde. Le milieu de terrain souffre d’une lésion à l’adducteur gauche. Ce forfait s’additionne à celui de Keylor Navas (dos), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Lionel Messi (tendon d’Achille). Ces trois derniers devraient reprendre l’entrainement collectif en début de semaine prochaine. Pour l’international argentin, il s’agit d’une inflammation au tendon d’Achille et il reste en soins par mesure de précaution. De retour sur les terrains en toute fin de match contre la Juventus Turin, Danilo Pereira est bien présent dans le groupe. Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi feront aussi le voyage en Bretagne.

Le groupe du PSG