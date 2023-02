Avant la trêve internationale, les Féminines du PSG affrontaient Le Havre dans le cadre de la 14e journée de la D1 Arkema. Dans un match difficile, les Parisiennes ont réussi à s’imposer.

Ce dimanche après-midi, les Féminines du PSG recevaient Le Havre en D1 Arkema. Après la victoire de Lyon contre Rodez (0-5), les joueuses de Gérard Prêcheur se devaient de l’emporter afin de rester dans la course au titre en championnat. Dans une première mi-temps maîtrisée, les Parisiennes se sont procurées plusieurs occasions mais sont tombées sur une défense havraise bien regroupée. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un score nul et vierge en rentrant aux vestiaires, Lieke Martens a ouvert le score dans les dernières secondes de la première mi-temps. L’attaquante néerlandaise a battu la gardienne havraise en reprenant de volée un ballon repoussé de la tête dans l’axe par Silke Demeyere (1-0, 45e).

Kadidiatou Diani encore buteuse

Dès le retour des vestiaires, les joueuses du PSG vont se faire surprendre. Sur un centre venu de la droite, Nadjma Ali Nadjim a repris le ballon de la tête pour tromper Constance Picaud (1-1, 47e). Après cette égalisation, les Parisiennes vont avoir du mal à trouver la faille face à une équipe du Havre qui défendait bien. À 20 minutes de la fin, le PSG va obtenir un penalty suite à une main dans la surface. Kadidiatou Diani se présente et ne tremble pas pour placer son équipe de nouveau en tête (2-1, 69e). Un 14e but cette saison qui lui permet d’accroitre son avance en tête du classement des buteuses. Laurina Fazer, bien lancée en profondeur par Diani, clôturera la marque avec son premier but en D1 Arkema (3-1, 94e). Avant la trêve internationale, les Parisiennes restent au contact de Lyon en revenant à un point. Les coéquipières de Grace Geyoro retrouveront la compétition le 26 février avec le déplacement à Dijon en championnat.