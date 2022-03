Le PSG rêverait toujours d’un duo Zidane / Wenger

L’énorme désillusion advenue face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions devrait faire quelque peu bouger les lignes du côté du PSG. Forcément, désormais, on s’attend à des changements significatifs, tant au niveau de l’effectif que de l’organigramme du club.

Et en ce qui concerne l’organigramme en question, tout porte à croire que Mauricio Pochettino et Leonardo ne devraient pas poursuivre au-delà de la saison en cours en terre parisienne, même si le cas du directeur sportif auriverde est un peu plus flou. Dans cette optique, les rumeurs foisonnent quant aux possibles successeurs des deux hommes. Côté entraîneur, le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Zinedine Zidane.

Une tendance qui n’aurait pas vraiment évolué puisque le PSG ferait toujours de l’ancien merengue sa grande priorité au poste de coach, nous indique ce jour Santi Aouna. Le spécialiste mercato explique, en outre, que le rêve des dirigeants parisiens serait d’associer l’ancien génial numéro 10 à un certain Arsène Wenger. Pour le rôle de directeur sportif, Santi Aouna explique également que d’autres pistes sont sur le bureau rouge et bleu. Ainsi, Andrea Berta (Atlético de Madrid) et Fabio Paratici (Tottenham) auraient, en ce sens, été contactés.