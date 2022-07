Icardi à Monza, une operation difficile… mais pas impossible

Officiellement intronisé au poste de conseiller sportif au PSG, Luis Campos aura la lourde tâche de dégraisser l’effectif Rouge & Bleu. Il est accompagné d’Antero Henrique, ancien directeur sportif des Rouge & Bleu pour l’aider dans cette tâche ardue. Un des éléments (prioritaires) à déloger est Mauro Icardi. A 29 ans, l’Argentin perçoit un salaire confortable, qui sera compliqué de laisser tomber pour l’ancien de l’Inter Milan, malgré ses modestes 5 réalisations en 30 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022. Depuis quelques jours, une rumeur revient avec insistance d’un retour de l’Argentin en Serie A… mais dans le modeste club de Monza. Une possibilité qui serait loin d’être inimaginable selon la Gazzetta dello Sport.

Une situation à clarifier entre le PSG et Icardi

En effet le quotidien italien explique ce dossier est complexe mais pas impossible à réaliser. Tout d’abord, Icardi et le PSG doivent discuter et clarifier la situation. Du côté du joueur, on n’a pas eu de signal clair d’un départ cet été. C’est seulement après cette clarification que les négociations entre Monza et le Paris Saint-Germain pourraient débuter. Aujourd’hui, il n’y aurait eu que des contacts entre Wanda Nara (l’agent de l’attaquant) et Adriano Galliani. De plus pour que cette opération se réalise, le club parisien devra prendre en charge une grande partie du salaire de l’Argentin, puisque l’équipe italienne ne peut pas se permettre d’acheter le joueur… mais uniquement se le faire prêter. La Gazzetta dello Sport conclut en révélant que du côté du PSG, on souhaite se absolument débarrasser du salaire onéreux de Mauro Icardi, estimé à 10 millions d’euros avec des bonus en plus. Un casse-tête à venir pour les décideurs parisiens, qui sera difficile de résoudre à moins de faire de gros sacrifices…