Le PSG détaille son programme de reprise

La saison 2022-2023 va bientôt débuter pour le PSG. En effet, après plus d’un mois de repos, les joueurs parisiens retrouveront le Camp des Loges ce lundi afin de préparer au mieux le nouvel exercice. Via son site internet, le club de la capitale a détaillé son programme de reprise jusqu’à son premier match officiel face au FC Nantes au Trophée des Champions.

Quatre matches amicaux avant le Trophée des Champions

Bientôt intronisé comme nouveau coach du PSG, Christophe Galtier devrait à priori être présent pour cette reprise. Ainsi, les journées de lundi et mardi seront consacrées aux tests physiques de rentrée pour une partie du groupe, avant « de retrouver quelques sensations sur les terrains du Centre Ooredoo. » L’occasion pour la nouvelle recrue Vitinha de vivre « ses premiers moments dans son nouvel environnement de travail en début de semaine prochaine. » Par la même occasion, les Rouge & Bleu ont confirmé que les internationaux reprendront le chemin de l’entraînement le 11 juillet prochain à l’image de Keylor Navas, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr entres autres.

Pour son premier match amical, le PSG affrontera Quevilly-Rouen Métrople, pensionnaire de Ligue 2, le 15 juillet prochain à 17 heures, à huis clos au Centre Ooredoo (diffusé sur PSG TV Premium et pour les abonnés à la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain). Le lendemain de cette rencontre, les champions de France prendront la direction du Japon pour leur tournée estivale. Ils disputeront trois rencontres amicales face à Kawasaki Frontale (mercredi 20 juillet à 12h30 en France), Urawa Red Diamonds (samedi 23 juillet à 12h) et le Gamba Osaka (lundi 25 juillet à 12h). Quatre rencontre qui prépareront au mieux Leo Messi et ses coéquipiers pour le premier objectif de la saison face au FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions, programmé le 31 juillet prochain à Tel-Aviv (Israël). Suspendu en fin de saison dernière pour accumulation de cartons jaunes, Kylian Mbappé ne prendra pas part à ce match face aux Nantais. Pour rappel, le club de la capitale se déplacera à Clermont pour son premier match de la saison de Ligue 1 (week-end du 6-7 août).

Calendrier de reprise du PSG