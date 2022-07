Le PSG fixé sur le prix de Gonçalo Inácio

Ce mercato estival 2022 pourrait être fatal pour l’histoire entre Presnel Kimpembe et le PSG, son club formateur. En effet, depuis l’arrivée de la nouvelle direction sportive, l’international français est sur la sellette. Les informations affluent et vont toutes dans le même sens : Kimpembe pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon les derniers échos, c’est Chelsea qui pourrait accueillir le champion du monde 2018. Le coach des Blues, Thomas Tuchel, apprécie particulièrement le défenseur parisien, notamment depuis son passage chez les Rouge & Bleu entre 2018 et 2020. Ce dernier serait lui en attente d’une rencontre avec sa nouvelle direction afin de pouvoir mener à bien sa réflexion et ainsi savoir s’il devra plier bagage ou alors poursuivre avec son club de cœur. Presnel Kimpembe donne la priorité au PSG selon les dernières informations de nos confrères de Goal.

Le remplaçant trouvé, le prix fixé ?

Si Presnel Kimpembe venait à quitter le club de la capitale, il faudra alors s’activer pour lui trouver un remplaçant. Selon Fabrizio Romano c’est chose faite. En effet, le journaliste italien avançait hier que le PSG se pencherait sur Gonçalo Inácio, et par le biais de Luis Campos personnellement, apprécierait le profil du joueur, qu’il fait apparaître comme « une des options » pour palier un éventuel départ du numéro 3 du PSG. Défenseur central gaucher du Sporting Portugal, le joueur de 20 ans pourrait quitter son club formateur contre une clause libératoire fixée à 45 millions d’euros. C’est la somme que devra débourser le PSG s’il veut s’en attacher les services selon le média lusitanien A Bola, qui affirme que le club portugais est inflexible. De son côté, le Paris Saint-Germain avancerait ses pions avec un offre à hauteur de 30 millions d’euros.