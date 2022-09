Un intérêt de Chelsea pour Luis Campos ?

Luis Campos a rejoint le PSG le 10 juin dernier en tant que conseiller sportif du club de la capitale. Il a pris la place de Leonardo sans pour autant récupérer son poste de directeur sportif. Le Portugais a réalisé son premier mercato cet été avec six recrues (Vitinha, Mukiele, Ekitike, Renato Sanches, Soler et Ruiz) et plus de 20 départs. L’ancien dirigeant lillois est l’un des meilleurs à son poste et attire les convoitises de plusieurs équipes. Quatre mois seulement après son arrivée à Paris, Campos serait déjà dans le viseur d’un autre club.

Chelsea voudrait en faire son directeur sportif

Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, n’est pas satisfait de l’organigramme du club londonien. Après un début de saison compliqué (6e de Premier League, défaite en ouverture de la Ligue des Champions contre le Dinamo Zagreb), il a décidé de renvoyer Thomas Tuchel. Selon les informations du Times, Chelsea souhaiterait s’offrir les services de Luis Campos, qui travaille également pour le Celta Vigo. Le média britannique explique que le boss des Blues a déjà discuté avec le Portugais. The Times indique que Chelsea souhaite encore réaliser un mercato XXL cet hiver et que le club londonien souhaiterait que Luis Campos gère ce mercato. Sa possible arrivée a été évoquée dans les discussions avec le nouveau coach de Chelsea, Graham Potter. Et ce dernier a expliqué qu’il était important d’avoir une personne comme Luis Campos à ses côtés. Après seulement quelques mois, le PSG laissera-t-il partir son conseiller sportif, qui est proche de Christophe Galtier ? Réponse dans les prochains jours.