Le Paris Saint-Germain poursuit sa campagne de Youth League et se déplace ce mercredi sur la pelouse du Maccabi Haifa avec quelques absents de marque. En effet, certains cadres de l’effectif de Zoumana Camara ont gagné leur ticket pour être dans le groupe pro.

Enchainer après la Juventus

Les U19 parisiens avaient parfaitement géré leur première rencontre en s’offrant le scalpe des derniers demi-finalistes de la Youth League, la Juventus de Turin (5-3). Les Rouge & Bleu avaient complètement dominé la première mi-temps en rentrant au vestiaire sur le score de 5-1. Ce déplacement n’aura rien d’une balade de santé. Pour rappel, les Israéliens ont réussi à atteindre la finale de l’Euro U19 en juillet dernier (perdu 3-1 face à l’Angleterre), cela constituera donc un vrai test pour nos titis.

Des absences de poids dans le groupe parisien

Paris va devoir faire sans de gros noms de son effectif, notamment deux joueurs de poids, El-Chadaille Bitshiabu en défense et Warren Zaïre-Emery au milieu. Le onze est donc légèrement différent mais avec la même ossature. L’équipe évoluera dans un schéma à trois défenseurs, Lamy prendra la place de Bitshiabu en défense central et Ayman Kari celle de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. À noter la présence d’Ethan Mbappé sur le banc des remplaçants. Ce match débutera à 14h00 et est diffusé sur la chaîne israélienne Sports 5.

XI du PSG : Mouquet – Lamy, El Hannach, Fernandez Veliz – Zague, Kari, Bagbema, Muntu – Lemina, Housni, Gharbi.

Remplaçants : Nkounkou, Cordier, Diawara, Mbappé, Bensoula, Tchicambourd et Mukelenge