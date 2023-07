Ce mardi 18 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Ramsus Hojlund, nouvelle piste du PSG ?

Le Paris Saint-Germain cible plusieurs numéro 9, mais bon nombres de dossiers n’avancent pas, ou plus, à l’image de Harry Kane, Osimhen ou encore Kolo Muani. De ce fait, le club parisien aurait tiré une nouvelle carte, celle de Ramsus Hojlund. L’attaquant danois de l’Atalanta Bergame serait pisté par le PSG, selon The Athletic, malgré que Manchester United tiendrait un accord sur les bases d’un contrat avec le joueur. Un nouveau plan B, C voire D pour le club parisien, mais une piste intéressante : le joueur est souvent comparé à Erling Haaland, du fait de sa qualité de pur 9 et de sa « vitesse fulgurante« .

Pour en voir plus : Mercato : Le PSG sur une autre piste en attaque ?

Le dossier chaud : El Chadaille Bitshiabu quitte le PSG…

C’est officiel depuis ce matin, El Chadaille Bitshiabu quitte le Paris Saint-Germain et prend la direction de Leipzig. Le titi parisien, rejoint le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif qui rapportera entre 15 et 20 millions d’euros au club de la capitale. Dans une interview que le joueur a donné pour son nouveau club, El Chadaille exprime son enthousiasme à l’idée de rallier la Bundesliga : « les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau« , explique t-il.

🚨 OFFICIEL : El Chadaille Bitshiabu a rejoint le RB Leipzig ✍️🇫🇷 pic.twitter.com/ehsBYmAvrs — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 18, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le PSG réalise donc une très belle opération ! D’après L’Equipe, au delà de récupérer une indemnité de transfert valant plus du double de la valeur de son joueur, le club de la capitale possède une clause de rachat prioritaire sur son titi. Ne pouvant pas lui assurer du temps de jeu, le PSG aura donc la possibilité de récupérer El Chadaille si ce dernier se développe bien, dans un club qui à l’habitude de faire grandir des jeunes talents. De plus, en cas de vente à un autre club, les Rouge & Bleu récupèreront une somme équivalente à 25 % de l’indemnité de transfert.

Pour en voir plus : PSG : Les conditions du départ de Bitshiabu à Leipzig

Arrivé au club en 2017, à l’âge de 12 ans, El Chadaille Bitshiabu a gravi les échelons des catégories jeunes, avant de signer un contrat professionnel et d’intégrer l’effectif A en juillet 2022. Après six saisons passées en Rouge & Bleu, l’heure est aux adieux pour le joueur. Via un post Instagram, le défenseur central d’1m96 dit au revoir au club et aux supporters, dans un message plus qu’émouvant.

« J’ai pu réaliser l’un de mes rêves en remportant le titre de Champion de France à deux reprises avec mon club de cœur❤️💙. Il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière, mais soyez certains que jamais je ne vous oublierai. PARIS EST MAGIQUE ✨ » El Chadaille Bitshiabu sur Instagram

Pour en voir plus : Les adieux émouvants de Bitshiabu aux supporters parisiens

Cette vente du Paris Saint-Germain s’inscrit parmi les nombreux transferts de titis parisiens au cours de l’ère QSI. Entre Timothy Weah, Christopher Nkunuku, Moussa Diaby, Kalimuendo et tant d’autres, le club de la capitale a perçu 139,9 millions d’euros, rien qu’en vendant des joueurs issus du centre de formation, et ce depuis 2018 ! Une source de revenu importante pour les Rouge & Bleu, sous la houlette d’Antero Henrique et Luis Campos. L’analyse du phénomène par Canal Supporters est disponible ici :

Pour en voir plus : Les Titis du PSG, une machine à billets

Xavi Simons à Leipzig : Here We Go

Le milieu de terrain de 20 ans devrait être prêté par le PSG au RB Leipzig. Xavi Simons a été aperçu à l’aéroport de Leipzig et pris en photo sur le tarmac par un certain Tobcrasher. Fabrizio Romano, révèle les détails du mouvement. Le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et le joueur sont tombés d’accord sur les bases d’un prêt d’une année, sans aucune option d’achat. Le Batave reviendrait donc au Paris Saint-Germain, définitivement, l’été prochain. L’Equipe, de son côté, indique que Xavi Simons aurait signé pour 4 ans avec le Paris Saint-Germain, le liant au club de la capitale jusqu’en 2027.

Pour en voir plus : Mercato : Xavi Simons est arrivé à Leipzig

Harry Kane et Bernardo Silva : coups durs pour Paris

D’après les informations du Telegraph, malgré l’insistance du PSG pour convaincre Harry Kane de venir à Paris, le joueur ne serait pas du tout attiré par le club de la capitale. Deux options de dessineraient alors pour le capitaine des Three Lions: rester à Tottenham ou rallier le Bayern Munich. Ce refus devrait par ailleurs poussé le Paris Saint-Germain à foncer sur Dusan Vlahovic

Pour en voir plus : Mercato : Harry Kane ne souhaiterait pas rejoindre le PSG

🚨CONFIRMATION : Harry Kane n’est PAS emballé à l’idée de rejoindre Paris ❌



Parmi les autres pistes, il est IMPENSABLE d’imaginer Victor Osimhen quitter Naples cet été ❌



Aussi Luis Campos ne cache pas en privé que Randal Kolo Muani ne devrait PAS venir au PSG ❌



[L’Équipe] pic.twitter.com/kYWopdHtRt — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 18, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Concernant une autre piste prioritaire des Parisiens, Bernardo Silva, le président du FC Barcelone (club intéressé par le Portugais), Joan Laporta s’est exprimé au sujet du Citizen. « J’aimerais« , rétorque donc Laporta quand on lui demande si une arrivée de Bernardo au Barça serait possible. Malgré les difficultés financières que traverse le club catalan, l’objectif de signer un deuxième vainqueur de la Ligue des Champions 2023 avec Manchester City, après Ilkay Gündogan, apparaît encore vivant.

Pour en voir plus : PSG – Le président du Barça aimerait recruter Bernardo Silva

Nasser Al Khelaïfi face à Mbappé ?

Aujourd’hui, Nasser Al Khelaïfi était présent au Campus PSG, à l’occasion de la première séance d’entrainement avec l’effectif au complet de Luis Enrique. L’occasion de motiver les troupes en amont de la saison 2023/24, mais aussi d’être en face de Kylian Mbappé pour la première fois depuis l’affaire de la « lettre« . D’après le quotidien espagnol AS, NAK aurait voulu faire passer un message au numéro 7 parisien, le même que d’habitude : »prolonger ou partir cet été« . Un entretien aurait même eu lieu après la séance.

Pour en voir plus : Nasser Al Khelaïfi présent à l’entraînement

Point médical du PSG : Nuno Mendes (encore) blessé

Le Paris Saint-Germain a publié sur son site officiel le premier point médical de la saison. Le club de la capitale fait état des évolutions physiques de quatre joueurs : Neymar Jr, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le Brésilien devrait participer aux séances collectives de la semaine et prendre la direction du Japon avec le groupe. Son protocole de reprise a été effectué avec succès. Concernant Mukiele, le défenseur polyvalent a retrouvé les chemins du rectangle vert et renouer avec le ballon. Presnel Kimpembe continue son travail en salle après sa rupture du tendon d’Achille et devrait reprendre la course en août.

Pour en voir plus : PSG : Le premier point médical de la saison

🚨 Neymar devrait participer partiellement aux entraînements collectifs cette semaine, annonce le PSG dans son point médical 📈🇧🇷 pic.twitter.com/n8wqFtTgx5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 18, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Enfin pour ce qui est de Nuno Mendes, le club annonce une énième rechute pour le latéral portugais. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio jambier pendant l’été, le numéro 25 parisien ne fera pas partie du groupe en tournée pour le Japon. Cinquième blessure musculaire en une seule saison pour un joueur plus qu’important dans l’effectif Rouge & Bleu. Ce nouveau pépin physique pourrait amener la question du futur choix de Luis Enrique au poste d’arrière gauche. Est ce que Lucas Hernandez sera utilisé en tant que latéral pour ses débuts ? Ou bien Juan Bernat profitera t-il de cette occasion pour gratter du temps de jeu et rester dans la capitale, lui qui est envoyé loin du PSG ?

Pour en voir plus : Nuno Mendes : Un diamant au corps de verre ?