Ce vendredi 28 juillet 2023 a été une journée très active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée des actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Le RDV Bayern/Tottenham pour Harry Kane annulé

Alors que le dossier du numéro 9 au Paris Saint-Germain reste encore assez flou, les récentes rumeurs se rapportaient en priorité sur Rasmus Höjlund et Harry Kane. Concernant ce dernier, le joueur donne sa priorité au Bayern Munich dont les dirigeants devaient s’entretenir aujourd’hui avec Daniel Levy, président de Tottenham. Cependant, le président des Spurs aurait annulé ce rendez-vous pour le reporter à la semaine prochaine. D’après le journaliste Ben Jacobs, il s’agirait simplement d’un geste pour permettre au numéro 10 du club londonien de célébrer son trentième anniversaire tranquillement. L’Equipe rapporte en revanche que du côté allemand, on s’inquiète que ce report soit lié à un autre rendez-vous avec les dirigeants parisiens, avec qui Levy préférerait négocier. Le Paris Saint-Germain serait, en effet, plus enclin à atteindre les demandes financières du président des Spurs, à savoir 117 millions d’euros (soit 100 millions de livres sterling).

Pour en voir plus : PSG : Rendez-vous Bayern / Tottenham pour Kane annulé

Le dossier chaud : Ousmane Dembélé au PSG ?

C’est la bombe qui est venue saupoudrer cette journée calme dans l’actualité du Paris Saint-Germain. RMC Sport a révélé qu’Ousmane Dembélé serait tout proche de signer pour le club de la capitale. Les dirigeants parisiens seraient prêt à activer la clause libératoire de 50 millions d’euros du joueur, valable jusqu’au 31 juillet, soit dans trois jours. Passé cette date, la clause doublera et atteindra les 100 millions d’euros, comme il avait été négocié dans la prolongation de contrat du Français, l’été dernier. L’information a ensuite été vite confirmée par Foot Mercato, et Santi Aouna plus précisément, qui rajoute que les Rouge & Bleu offriraient un contrat de 5 ans à l’ancien rennais. Une visite médicale serait prévue à Los Angeles, le FC Barcelone effectuant une tournée aux Etats Unis actuellement, et Dembélé serait très sensible au projet parisien. De plus, le transfert serait indépendant du cas Mbappé. RMC Sport ajoute : « Dans un scénario idéal, le PSG verrait bien un trio avec Mbappé jouant à gauche, Dembélé à droite et un attaquant de pointe qui reste encore à recruter« .

Pour en voir plus : Mercato : Ousmane Dembélé proche de rejoindre le PSG !

Cependant, des échos contraires se sont révélés plus tard dans l’après midi. En effet, c’est le quotidien sportif français, L’Equipe, qui indique que le Paris Saint-Germain dément toutes négociations avancées avec le champion du monde 2018. Cependant, « pas de démenti sur de possibles négociations« . Le Parisien va également dans ce sens, l’affaire serait loin d’être conclue, et ce, malgré l’intérêt grandissant du club de la capitale pour Ousmane Dembélé.

Pour en voir plus : Le PSG sort du silence pour Ousmane Dembélé

🚨 Échos contraires sur le dossier Ousmane Dembele :



▫️ Paris dément une arrivée imminente mais pas sur de possibles négociations selon @Tanziloic



▫️Pour @FabrizioRomano, le PSG a entamé des discussions mais rien de fait pour le moment ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/7NCD5bSRPQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le prix fixé pour Mbappé

D’après les informations de Marca, le Paris Saint-Germain a fixé le prix pour Kylian Mbappé : 250 millions d’euros. La mère et agent du joueur, Fayza Lamari, en a été informé et aurait aussitôt indiqué au Real Madrid la somme que la Casa Blanca devra débourser pour s’adjuger les services du numéro 7 parisien, cet été. Toujours selon le quotidien espagnol, Nasser Al-Khelaïfi souhaite frapper fort dans ce dossier, et réaliser le transfert le plus cher de l’histoire du football. Le transfert pourrait être bouclé, selon le quotidien madrilène, aux alentours des 225-230 millions d’euros. Une indemnité de transfert qui serait répartie entre le PSG et Kylian Mbappé, afin de compenser les revenus que « perdrait » le joueur sur la saison avec Paris.

Mercato : Le PSG fixe le prix pour Kylian Mbappé

🔴 Le PSG a fixé le prix de Kylian Mbappé à 250M€. La mère du joueur en a informé le Real Madrid.



La situation peut se débloquer à tout moment.



[@Carpio_Marca] pic.twitter.com/LDQwW4Vm8d — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Première défaite, beaucoup d’interrogations !

Après un match nul décevant face à Al Nassr (0-0), les Rouge & Bleu enchaînent sur la voie des contrariétés. Opposés en milieu de journée au Cerezo Osaka, le Paris Saint-Germain à quitter la pelouse sur une défaite 3 buts à 2. Malgré de bonnes intentions de la part de quelques joueurs, comme Hugo Ekitike buteur et passeur lors de ce match, l’équipe parisienne a montrée qu’elle possédait de nombreuses lacunes dans chacun des secteurs du jeu. Défensivement, les joueurs se sont loupés, et ont commis trop d’erreurs amenant au but. Au milieu de terrain, le niveau affiché est clairement en deça des attentes, notamment pour Manuel Ugarte, accoutumé à la passe en retrait. Enfin, en attaque, malgré un Hugo Ekitike encourageant, Asensio, Gharbi, Soler et même Lemina ont été décevants, voire inexistants. La déception est d’autant plus grande que Neymar Jr n’aura pas effectuer son retour sur les terrains, à contrario de ce qui avait été annoncé hier.

Pour en voir plus : Première défaite pour le PSG face à Cerezo Osaka (2-3)

🚨🗣️ Luis Enrique après la défaite face à Osaka :



« Nous sommes responsables des buts du match de ce soir. Je suis convaincu que pour jouer un beau football, il nous faut une structure de jeu qui nous donne le plus de possibilités pour garder la possession du ballon. Mais il… pic.twitter.com/wSXB7Q6Rx4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Mauro Icardi officiellement stambouliote

C’est désormais officiel, du moins quasiment acté puisqu’aucune photo n’est encore parue, Mauro Icardi est maintenant un joueur du Galatasaray. Après une saison en prêt dans le club stambouliote, durant laquelle l’Argentin aura inscrit 23 buts et donnés 8 passes décisives.

Pour en voir plus : Officiel : Mauro Icardi est transféré à Galatasaray

Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin. 😎🎶



HERE WE GO GALA! 💛❤️#PartyMustGoOn pic.twitter.com/wPrBv4012u — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023 Twitter : @GalatasaraySK