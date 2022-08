Marie-Antoinette Katoto s’est gravement blessée lors de l’Euro contre la Belgique le 14 juillet dernier. L’attaquante du PSG a été victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit et fissure du ménisque. Opéré le 22 juillet, l’attaquante (23 ans) sera absente plusieurs mois. 30 jours après son opération, Katoto poursuit sa rééducation.

Un retour à la compétition envisagé en mars 2023

L’Equipe fait un point sur la rééducation de la meilleure buteuse de l’histoire du PSG (133 buts). Elle partage « son temps entre le centre d’entraînement des féminines du Paris Saint-Germain à Bougival et le stade Jean-Bouin, où des kinés du club sont présents à mi-temps à l’Institut Médical Sport Santé. » L’internationale française est également accompagnée par le docteur Bertrand Sonnery Cottet, le chirurgien orthopédiste qui l’a opérée à Lyon, et Guillaume Paris, médecin du PSG. Katoto va passer par le Qatar et sa clinique Aspetar, à Doha, dans le courant du mois de septembre, pour poursuivre sa rééducation.

Elle souhaite prendre son temps

Le quotidien sportif indique que l’attaquante du PSG souhaite prendre son temps dans sa rééducation afin de revenir sur les terrains en pleine condition physique. Son retour à la compétition est attendu en mars 2023. Malgré sa blessure, Marie-Antoinette Katoto continue de suivre avec attention l’actualité des Rouge & Bleu. « En privé, la Française se dit très satisfaite de l’arrivée de Gerard Prêcheur comme entraîneur et d’Angelo Castellazzi comme directeur sportif. » Les deux hommes prennent régulièrement des nouvelles de leur attaquante. « Il est toujours important à Paris de faire comprendre à Katoto qu’elle reste un élément phare du club, même éloignée des terrains.«