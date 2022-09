Une nouvelle recrue pour les Féminines du PSG

Si la section masculine a vu le mercato estival se terminer hier soir, la section féminine peut encore se renforcer. Après avoir annoncé l’arrivée de Berglind Björg Thorvaldsdottir la semaine dernière, les Rouge & Bleu se renforcent encore avec la venue de la défenseure chinoise Li Mengwen.

Un prêt d’un an

L’internationale chinoise rejoint le PSG pour un an dans le cadre d’un prêt par le club de Jiangsu. Le communiqué ne précise pas si ce prêt est assorti d’une option d’achat. « Li Mengwen a débuté le football en 2006, à l’âge de 11 ans, dans le club de Suzhou, avant de rejoindre le Jiangsu LFC trois ans plus tard. Avec l’ancien club de Gérard Prêcheur, la défenseure a remporté trois Coupes de Chine (2017, 2018 et 2019), deux Coupes de la Ligue de Chine (2018 et 2019) ainsi qu’un championnat et une Supercoupe de Chine (2019). » Le club souhaite « la bienvenue à Li et un parcours couronné de succès sous le maillot parisien.«