Forfait avec le PSG depuis sa sortie prématurée contre le LOSC le 29 octobre dernier, Lionel Messi a pourtant été sélectionné par Lionel Scaloni avec l’Argentine pour l’actuelle trêve internationale. Un état de fait qui suscite énormément de réactions depuis. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Dominique Grimault a, par exemple, fait part de sa perplexité face à cette situation.

« La question est de savoir comment on peut être blessé en club et être disponible quelques jours après en sélection ? J’ai l’impression que le PSG prépare Messi pour la sélection. Forcément, le PSG et Leonardo s’inquiètent. Moi, je trouve ça très surprenant. Comment on peut être forfait avec Paris et traverser l’Atlantique et jouer avec l’Argentine ? Les Argentins vont jouer contre l’Uruguay et le Brésil., mais ils sont pratiquement qualifiés avec une grosse avance dans leur groupe. Donc, il n’y a pas une condition expresse à ce que Messi joue« , a exposé le journaliste.