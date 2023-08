C’est officiel depuis ce mardi, Neymar Jr a quitté le PSG pour rejoindre le club d’Al-Hilal. Et le Brésilien a reçu beaucoup de messages de la part de ses ex-coéquipiers.

Après six saisons au Paris Saint-Germain, Neymar Jr a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite. Un transfert record pour le PSG avec une vente estimée à au moins 90M€ hors bonus. Si son passage a été marqué par des blessures à répétition, le Brésilien de 31 ans aura tout de marqué l’histoire du club parisien. Et après ce départ acté à Al-Hilal, de nombreux joueurs de l’effectif ont rendu hommage à l’international auriverde.

Les messages de Verratti, Marquinhos, Lee Kang-In

Si Kylian Mbappé n’a toujours pas eu une petite attention à son désormais ex-coéquipier sur ses réseaux sociaux, d’autres cadres de l’effectif ont rapidement rendu hommage au natif de Mogi das Cruzes, comme Marco Verratti, en instance de départ et qui pourrait retrouver Neymar à Al-Hilal : « Juste pour te dire que c’était incroyable de passer toutes ces années ensemble. Je t’aime beaucoup et je te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale, mon ami. » De son côté, le capitaine Marquinhos a également adressé un message à son compatriote : « Un frère, partenaire et camarade de club… Cela fait de longues années qu’on partage les vestiaires, tellement de moments que j’emporterai toujours avec moi ! Merci mon frère, bonne chance pour ton nouveau voyage, j’ai beaucoup appris à tes côtés ! Je t’aime mon gars, reste toujours fort. »

Le Titi, Presnel Kimpembe, s’est également exprimé via ses réseaux sociaux : « ça a été un immense plaisir d’évoluer à tes côtés durant ces annés irmao… All the best dans ta nouvelle aventure Ney. » La récente recrue, Lee Kang-In, a également eu une pensée envers l’ex Parisien : « Ça a été peu de temps mais ça a été très spécial pour moi, je te souhaite le meilleur », Neymar en a profité pour lui répondre : « Un tout petit peu de temps… Mais tu as déjà un espace dans mon cœur, on se voit après fils. » Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Manuel Ugarte, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Layvin Kurzawa, Carlos Soler et Xavi Simons ont également rendu hommage à l’ancien de Santos, tout comme les anciens Parisiens Kays Ruiz-Atil et Eric Dina Ebimbe.