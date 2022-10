PSG / OM – Le bilan de Kylian Mbappé dans le Classique

Tous les regards sont posés sur un seul joueur depuis le début de la semaine. Kylian Mbappé fait parler de lui pour des raisons extra-sportives et des rumeurs d’envies de départ. Cela ne l’a pas empêché de rendre une bonne copie face à Benfica mardi soir, avec un but à la clé. Le natif de Paris voudra être une nouvelle fois performant sur le terrain demain soir face à l’OM. Une équipe qu’il connaît bien, puisqu’il a disputé huit rencontres face à l’ennemi de toujours depuis son arrivée en 2017.

Invaincu en huit matches face à l’OM

Kylian Mbappé a l’occasion de battre le record du nombre de buts inscrits par un joueur parisien face à l’OM. Avec 7 buts, il est pour le moment à égalité avec Zlatan Ibrahimovic’. Sur les huit rencontres disputées, le jeune français n’a jamais perdu une seule fois contre Marseille (6 victoires, 2 nuls). Pour rappel, il n’avait pas été titularisé face aux Phocéens en octobre 2018, puisque Thomas Tuchel l’avait sanctionné pour un retard à la causerie. Mbappé avait finalement répondu lors de son entrée en jeu en inscrivant un but supersonique. Quoi de mieux qu’un Classique pour permettre à Kylian Mbappé de montrer ses talents de footballeur et faire oublier ce qui se dit à son sujet dans la presse nationale ou internationale.