Ce dimanche soir, la 11e journée de Ligue 1 se clôturera avec le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes. Avec de nombreuses absences en défense, Christophe Galtier pourrait innover dans son schéma de jeu.

Ce dimanche, les joueurs de Christophe Galtier auront plusieurs objectifs en tête : renouer avec la victoire après trois matches nuls consécutifs, replacer le jeu au centre des débats après plusieurs affaires extra-sportives et surtout prendre leurs distances au classement avec le rival marseillais. Leader de Ligue 1 (1er, 26 pts), à égalité avec le FC Lorient (qui compte un match en plus), le club de la capitale aura à coeur de mettre fin à sa mauvaise série et prendre six points d’avance sur son adversaire du soir. Mais pour ce match, Christophe Galtier devrait innover avec un changement d’organisation. Face à l’absence de nombreux joueurs dans le secteur défensif (Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes), le coach parisien pourrait passer à une défense à quatre.

Fabian Ruiz ou Danilo associés à Verratti et Vitinha ?

Performant ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma continuera de garder les cages parisiennes. Avec les absences de Sergio Ramos (suspendu) et Presnel Kimpembe (reprise), Christophe Galtier a décidé de repasser dans un schéma à quatre défenseurs avec deux axiaux : Marquinhos et Danilo Pereira, selon L’Equipe. Les côtés seront occupés par Achraf Hakimi et Juan Bernat. L’autre gros changement pourrait être la mise en place d’un milieu à trois. Aux côtés de Marco Verratti et Vitinha, Fabian Ruiz est pressenti pour débuter la rencontre, toujours selon le quotidien sportif. Revenu tout juste de blessure, Renato Sanches prend place sur le banc. Enfin, Lionel Messi s’est remis de sa gêne au mollet et devrait être aligné aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar Jr pour trouver la faille dans la défense marseillaise, qui a seulement encaissé 1 but à l’extérieur en championnat.

De son côté, Le Parisien annonce également la mise en place d’un 4-3-3 mais avec deux changements notables. La présence de Nordi Mukiele en défense centrale, associé à Marquinhos, et le retour de Danilo Pereira au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Marco Verratti. Sinon pas d’autres changements avec toujours la présence de Lionel Messi pour soutenir le Brésilien et le Français en attaque.

En face, l’Olympique de Marseille ne déplore que l’absence de Sead Kolasinac. Ainsi, le coach olympien, Igor Tudor, devrait aligner le même onze victorieux face au Sporting CP (2-0) en Ligue des champions. Dans le 3-4-2-1, le trio défensif devrait être composé de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Leonardo Balerdi. Valentin Rongier et Jordan Veretout s’occuperont du double pivot au milieu de terrain tandis que Jonathan Clauss et Nuno Tavares animeront les couloirs. Enfin, Amine Harit et Matteo Guendouzi seront en soutien d’Alexis Sanchez en attaque, laissant une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc des remplaçants.

Feuille de match PSG / OM

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes à 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – VAR : François Letexier et Dominique Julien