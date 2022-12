Après sa victoire contre Strasbourg mercredi soir (2-1), le PSG va retrouver la Ligue 1 dès dimanche avec le choc contre Lens. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait modifier un petit peu son équipe, Neymar étant suspendu.

Pour le choc entre Lens et le PSG dimanche soir (20h45, Prime Video) entre les deux premiers de Ligue 1, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs. Neymar, suspendu et Lionel Messi, attendu au Camp des Loges en début janvier, seront absents, tout comme Nuno Mendes et Renato Sanches. Juan Bernat est lui incertain. Christophe Galtier devrait donc modifier un peu son onze de départ comparé à la rencontre contre Strasbourg. Trois joueurs sont en balance pour accompagner Kylian Mbappé en attaque.

Carlos Soler, Pablo Sarabia ou Ekitike pour accompagner Mbappé

Pour remplacer Neymar, le coach du PSG devrait faire confiance à Carlos Soler. La deuxième place au côté de Kylian Mbappé devrait se jouer entre Hugo Ekitike et Pablo Sarabia. Le premier cité, qui était titulaire contre les Strasbourgeois, a été touché au genou lors de cette rencontre. En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que son équipe devait trouver la profondeur pour faire mal aux Lensois. « Le descriptif fait par Galtier aurait collé aux qualités du jeune attaquant, capable de prendre davantage les espaces et la profondeur que Pablo Sarabia, peu à l’aise à ce poste depuis le début de saison« , assure Le Parisien. Kylian Mbappé aime jouer avec l’ancien rémois, mais son incertitude physique pourrait profiter à Sarabia.