Dans plusieurs interviews, Nasser al-Khelaïfi a expliqué que le PSG ne devrait pas bouger sur le mercato hivernal. En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué qu’une arrivée cet hiver serait dicté par un départ. Ce vendredi soir, Goal fait un point sur les joueurs qui pourraient animer le mercato parisien cet hiver.

Le mercato hivernal du PSG, qui ouvrira ses portes dimanche, sera-t-il animé. Si on écoute les décideurs parisiens, Nasser al-Khelaïfi ou bien encore Christophe Galtier, ce n’est pas forcément dans les plans, même si le club de la capitale est associé à beaucoup de dossiers. Ce vendredi, Goal a fait un point sur les joueurs qui pourraient animer la période de transfert des Rouge & Bleu. Pisté par le PSG tout l’été dernier, Milan Skriniar ne devrait pas signer à Paris cet hiver. « Depuis la fin du mercato d’été, les dirigeants du PSG n’ont pas maintenu le contacts avec leurs homologues italiens. Et les échanges avec les représentants du joueur ont été rares. » Depuis plusieurs semaines, il a une offre de prolongation de contrat de l’Inter et il y a de bonnes chances de le voir poursuivre l’aventure avec le club milanais. Du côté du PSG, on semble avoir tourné la page, souhaitant « privilégié la progression d’El Chadaille Bitshiabu. »

Carlos Soler s’est posé des questions mais…

Le média footballistique évoque le cas de Carlos Soler et Pablo Sarabia. « Si le premier s’est posé des question, quelques semaines après son arrivée dans la capitale française, il souhaite réussir dans ce nouveau challenge. » L’ancien sévillan, lui, pourrait partir cet hiver. Son profil serait apprécié du côté de l’Atlético de Madrid selon Goal. Celui de Carlos Soler, aussi, qui l’avait ciblé cet été. Mais pour se lancer dans ces dossiers, le club madrilène a besoin de liquidité et « ne bougera pas dans le secteur offensif sans le départ de Joao Felix. »

Un gardien sur le départ ?

Goal évoque aussi la situation des gardiens. Proche d’un départ l’été dernier à Naples, Keylor Navas est finalement resté au PSG et est la doublure de Gianligui Donnarumma. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international costaricain « est resté très professionnel dans une première partie de saison émaillée par quelques problèmes au dos, l’ancien Madrilène n’a jamais caché qu’il aurait aimé ne pas vivre cette situation. » De retour d’un prêt non concluant à Majorque, Sergio Rico est resté en tant que troisième gardien. Sa situation est à suivre assure Goal, qui explique qu’il a très peu d’option pour rebondir. Son salaire est un frein pour des potentiels candidats, comme Clermont l’été dernier.