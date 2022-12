La genèse du chant des Ultras du PSG pour Mbappé

Buteur libérateur contre Strasbourg mercredi, Kylian Mbappé a désormais son chant au Parc des Princes. Un choix du Collectif Ultras Paris qui a été murement réfléchi.

Kylian Mbappé est à neuf buts d’entrée dans la légende du PSG en devenant le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Alors que ses relations avec les supporters parisiens a été brouillée en raison de son indécision sur son avenir toute la saison dernière, sa prolongation de contrat a réchauffé les relations entre les deux camps. Mercredi soir, le Collectif Ultras Paris a chanté pour la première fois un champ en l’honneur du numéro 7 du PSG. Une chose rare puisque seuls Rai, Cavani ou encore Neymar et Marco Verratti y ont eu droit. Pour Mbappé, la chanson reprend l’air de « Sara perche ti amo », de Richi e Poveri. « Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l’arrêter. L’enfant de Bondy, ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris, fait rêver le monde entier ! »

« Ça devenait de plus en plus important pour nous de lui montrer notre considération »

Romain Mabille, le président du CUP, a expliqué ce choix au Parisien. « On discute depuis un moment de notre relation avec Kylian. Et vu les valeurs qu’il porte, son respect pour le club, ses performances, c’est vrai que ça devenait de plus en plus important pour nous de lui montrer notre considération. Ça s’est accéléré avec la Coupe du monde. Vu l’attitude qu’il a eue là-bas, son comportement, vu comment il s’est battu, la défaite et tout, c’était important de lui montrer que nous les supporters du club où il joue au quotidien, nous public de la région où il a grandi, eh bien on est là au soutien, on est derrière lui. On lui a lancé son chant et je pense que c’était le bon moment.«

Les membres du CUP ont beaucoup échangé et discuté autour de ce projet

Le Parisien explique que « comme pour tous les sujets« , cette possibilité de chant pour le numéro 7 du PSG a été « beaucoup échangée et discutée » et les premiers retours ont été positifs. « Tout le monde était ok pour sortir un truc sur lui. Il y a eu plusieurs chants. On a décidé au dernier moment, c’est pour ça que tout le monde n’avait pas forcément les paroles et qu’il n’a pas été aussi clinquant qu’il le sera bientôt. Mais c’était important de le faire mercredi au moment de son retour à la compétition. Le rendu global est très positif« , estime Romain Mabille. Le quotidien francilien qui indique aussi que depuis quelques années, les événements ont conduit les supporters à une forme de prudence avec les chants. Le président du CUP se remémore des anciens chants pour expliquer la non-présence d’un chant pour Mbappé. « La mauvaise expérience avec Neymar qui a eu un chant directement mais vu la suite des événements (sa volonté de revenir au Barça en 2019, ndlr), certains l’ont regretté » ou encore Marco Verratti « avait son chant mais avec son faux départ à Barcelone une partie du public l’avait mal pris donc il n’a pas été relancé. » En ce qui concerne celui de Mbappé, il devrait se pérenniser au Parc des Princes assure Romain Mabille.