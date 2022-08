Ce samedi, le PSG a confirmé son excellent début de saison et ne s’est pas loupé au Parc des Princes. Très large vainqueur de Montpellier (5-2), le Paris Saint-Germain poursuit son sans faute en Ligue 1 avec deux victoires en autant de rencontre et 10 buts inscrits. La soirée a été une belle fête… même si le cas de Kylian Mbappé a retenu l’attention de nombreux supporters et observateurs. Alors que c’était son grand retour au stade de la Porte de Saint-Cloud, l’international français n’a pas réalisé le match qu’il imaginait. En effet, le jeune attaquant a manqué son pénalty dans les premières minutes, et n’a pas tiré le second, en plus d’avoir laissé transparaitre des signes de frustration au cours de la rencontre. Une attitude que de nombreux supporters n’ont pas compris, mais les premières explications auraient commencé à tomber.

Problème personnel ou physique ? Les échos diffèrent

Comme l’a révélé l’entourage de la star parisienne à RMC Sport, Kylian Mbappé aurait été gêné par des « problèmes personnels », avant cette rencontre. Ces différents soucis auraient même pu remettre en cause sa participation à cette première au Parc, mais l’international français voulait quand même jouer. Questionné à ce sujet en conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas mentionné la moindre gêne de cette nature et s’est concentré sur le retard physique et tactique de l’international français :

« C’était lié au match. La dernière fois qu’il a joué, c’était trente minutes et il y a trois semaines lors de la tournée au Japon. Automatiquement, il n’est pas au point physiquement par rapport à ses partenaires. C’est ce profil de joueurs compétiteurs. Il faut qu’il retrouve ses marques et sa justesse. Au fur et à mesure du match, cela s’est amélioré. Je l’ai fait jouer plus que je l’avais prévu parce qu’on entre dans la compétition et il veut y être. Il a pu jouer plus que ce que je pensais […] Ce sont des joueurs de très haut niveau avec de la personnalité, du caractère. Il y a eu cette action en fin de première période où il arrête sa course. Il aurait voulu recevoir le ballon de Vitinha. Mais Vitinha a fait un autre choix parce qu’il y avait un partenaire dans une meilleure position. Il a du retard dans la préparation collective. Il a aussi été gêné par une petite douleur aux adducteurs après sa suspension face à Nantes. Il est un peu court physiquement. Forcément, quand on rate des enchaînement, des contrôles, on s’agace«

Problème physique ? Moral ? Ou juste la frustration d’un grand compétiteur qui n’a pas réussi le match qu’il souhaitait ? Les prochains jours devraient nous amener quelques éclaircies sur la question…