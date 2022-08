Après avoir écrasé le Clermont Foot lors de la première journée de Ligue 1, le PSG a réitéré lors de la journée suivante avec un succès fleuve face au Montpellier HSC. Malgré deux buts encaissés, les Rouge et Bleu n’ont jamais été inquiétés et se sont finalement imposés sur le score de 5-2. Neymar a régalé, comme depuis l’entame de cet exercice. Au milieu de terrain, Marco Verratti a, lui, bien tenu son rang. Après une grosse prestation face aux Clermontois, Vitinha a été moins en vue ce samedi au Parc des Princes. Titulaire depuis le début des compétitions officielles, le jeune milieu de terrain portugais devrait néanmoins manquer une des premières affiches de cette saison.

3 cartons jaunes en 3 matches

En effet peu avant sa sortie du terrain, Vitinha a reçu un carton jaune après un gros tacle non maitrisé sur Savanier. Le Portugais est coutumier du fait dans ce début de saison puisqu’il a reçu son troisième avertissement en trois rencontres. Conséquence de cela, l’ancien joueur de Porto devrait manquer le prochain match au Parc des Princes, et pas contre n’importe qui, face à l’AS Monaco le 28 août prochain. La commission de discipline de la ligue devrait statuer dans ce sens ce jeudi et officialiser cette décision. En zone mixte, Marco Verratti s’est même amusé de cette situation en déclarant : « J’ai fait trois match avec zéro carton jaune, Vitinha a pris ma place, c’est bon ! »

Reste à voir qui pourrait accompagner le petit italien dans le coeur du jeu, Renato Sanches qui a inscrit son premier but ce samedi, ou peut-être même… Fabian Ruiz qui pourrait arriver dans les prochains jours.