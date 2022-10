Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Estadio Da Luz dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions pour y défier le Benfica. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Renato Sanches (adducteur droit) et Presnel Kimpembe (rééducation) manquent à l’appel. Blessé contre Lyon avant la trêve internationale, Marco Verratti fait son retour dans le groupe et « peut jouer 90 minutes » dixit son entraîneur en conférence de presse.

Marco Verratti et Danilo Pereira titulaires demain

L’Equipe assure que le numéro 6 du PSG sera titulaire au milieu de terrain demain contre le Benfica au côté de Vitinha. Présent en conférence de presse au côté de Christophe Galtier, Danilo Pereira sera lui aussi titulaire dans la défense à trois en compagnie de Marquinhos et Sergio Ramos. « S’il demeure une incertitude c’est sur la position qu’occupera l’ancien du FC Porto, axial droit ou axial gauche ? » Pour le reste de la composition, pas de surprise à attendre. Gianluigi Donnarumma gardera les buts alors que les pistons seront Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Enfin, la MNM sera bien évidemment titulaire. Une information confirmée par Goal.