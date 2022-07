Depuis plusieurs semaines, le PSG est en discussion avec Sassuolo pour s’attacher les services de Gianluca Scamacca. Alors que les Rouge & Bleu ont trouvé un accord avec l’attaquant (23 ans), les discussions autour du montant du transfert butent. Le club italien voudrait récupérer 50 millions d’euros alors que les Rouge & Bleu ne voudrait pas mettre plus de 40 millions d’euros. Une réunion doit avoir lieu ce vendredi pour trouver un terrain d’entente dans ce dossier. Peu connu en France, l’international italien reste sur une belle saison en Serie A avec 16 buts en 36 matches. Guillaume Maillard-Pacini, spécialiste du football transalpin a dévoilé les qualités de Scamacca.

Gianluca Scamacca a quelque chose en plus

« Scamacca a vraiment, pour moi, quelque chose en plus. On voit le talent, on le ressent. Après, le talent ça se travaille, ça se polit. Ce qui est sur pour Scamacca dans son choix, s’il va vraiment au PSG, il va falloir qu’il soit conscient qu’il sera probablement un joker au début et qu’il va falloir du temps pour s’intégrer à un football étranger. Les Italiens ont toujours du mal à s’intégrer à un autre football. […]Que Scamacca aille au PSG, ça reste une surprise pour tout le monde, assure le journaliste d’Eurosport pour le compte Twitter Formation Football Club. « C’est un choix, qui sera le bon ou non, on le verra à l’avenir. C’est vraiment le joueur sur lequel on a envie de miser en Italie. Quand on le voit dans ses mouvements, il a vraiment quelque chose dos au but, il lie le jeu, il est très technique, très grand. C’est vraiment notre espoir en attaque […] Scamacca, aujourd’hui, il vaut 40-50 millions d’euros mais pour moi c’est un peu démesuré. […] Il va toutefois falloir rester prudent autour d’un joueur qui est quand même très prometteur. »