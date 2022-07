Le PSG a déjà recruté trois joueurs lors du mercato estival – Vitinha, Ekitike, Mukiele – ainsi que la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes, qui est désormais lié au Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026. Les dirigeants parisiens n’ont pour autant pas terminé leur mercato. Depuis plusieurs semaines, ils sont en discussions pour recruter Renato Sanches ou bien encore Milan Skriniar. Mais ces dossiers s’enlisent dans le temps.

Milan Skriniar mis entre parenthèse

L’Equipe explique que le PSG ne peut pas dépenser à tout va, le fair-play financier surveillant ses comptes. « Paris a prévu, cet été, une enveloppe de recrutement d’environ 80 M€, susceptible de grossir au gré de futures cessions« , indique le quotidien sportif. « Avec l’option d’achat de Nuno Mendes de près de 35 M€ levée auprès du Sporting Portugal, une première tranche (il y en a plusieurs) des 41 M€ versée au FC Porto pour Vitinha et la récente signature de Nordi Mukiele pour un peu plus de 10 M€, elle a été déjà bien entamée. » Pour cette raison, Luis Campos a dû abandonner certaines priorités ou les mettre entre parenthèses comme celle de Milan Skriniar. L’Equipe explique que pour le joueur de l’inter, le dossier n’est pas encore mort, mais il est à l’arrêt. « Au-delà de sa volonté de ne plus surpayer les joueurs, il doit donc se montrer malin dans son recrutement. » C’est pour cela que Hugo Ekitike est arrivé au PSG en prêt avec une option d’achat de 35 millions d’euros « qui tombera automatiquement si Paris finit dans les deux premiers du championnat« , conclut le quotidien sportif.