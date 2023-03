Si l’annonce n’est pas encore officielle, Kylian Mbappé devrait bien être le nouveau capitaine de l’équipe de France dans les jours à venir. Un choix qui confirme la montée en puissance de l’attaquant du PSG dans le football français.

À 24 ans, Kylian Mbappé va prendre une nouvelle dimension en équipe de France. Faisant déjà partie des vice-capitaines au PSG, l’attaquant français va devenir dans les prochains jours le nouveau capitaine des Bleus, selon plusieurs médias. Ces derniers jours, Didier Deschamps avait laissé planer le doute entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé pour le rôle de futur capitaine après les retraites internationales de Hugo LLoris et Raphaël Varane. Et le sélectionneur a finalement opté pour l’attaquant des Rouge & Bleu. « Didier Deschamps a annoncé la nouvelle à son attaquant dans la soirée après le dîner au cours d’une discussion individuelle, selon l’entourage de l’équipe de France », rapporte RMC Sport. Le technicien français s’est également entretenu avec Antoine Griezmann (32 ans), qui postulait également pour ce rôle en raison de son statut d’ancien. Et le joueur de l’Atlético de Madrid sera le vice-capitaine de cette sélection.

Mbappé capitaine, un choix évident

Même s’il avait laissé planer le doute en conférence de presse, Didier Deschamps avait déjà son idée en tête sur le futur capitaine de l’équipe de France avant le rassemblement à Clairefontaine, précise RMC. Mais il a voulu se laisser une réflexion supplémentaire ce lundi avant de prendre sa décision définitive. Et ce choix apparaît comme une évidence pour le champion du Monde 1998 et acte la prise de pouvoir de Kylian Mbappé en équipe de France. Le natif de Paris a été choisi pour ses performances, sa communication et sa gestion de la pression. Auteur d’un triplé en finale de Coupe du monde, l’attaquant parisien n’a pas non plus hésité à remettre en question la convention des droits à l’image de la FFF.

Lors du point presse de ce lundi, Didier Deschamps a également loué la communication de la star française : « S’il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c’est d’être très bon et très habile dans la communication. Je ne pense pas que ce soit un problème dans ce domaine. » Kylian Mbappé aura donc l’opportunité d’occuper ce nouveau rôle dès ce vendredi face aux Pays-bas, dans le cadres des éliminatoires pour l’Euro 2024. « Ce brassard confirme aussi que Mbappé représente le présent et l’avenir de l’équipe de France », conclut le média sportif.