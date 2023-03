Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 mars 2023. Mbappé nouveau capitaine des Bleus, Luis Campos et Christophe Galtier sous pression, le nombre élevé de blessures…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé. Après les retraites internationales de Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps doit élire un nouveau capitaine en Equipe de France. Et son choix s’est porté sur l’attaquant du PSG. À 24 ans, l’international français a été choisi et l’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Reste désormais à connaître les conséquences pour Antoine Griezmann, l’autre candidat pour ce titre de capitaine. Le joueur de l’Atlético de Madrid « est considéré par Deschamps et son staff comme un relais de confiance depuis longtemps. Au-delà de sa complicité avec Deschamps, le Colchonero, 32 ans ce mardi, a une histoire avec les Bleus qui légitimait son espoir d’en devenir le nouveau capitaine : 117 sélections, 42 buts, 28 passes décisives », rappelle L’E. Aux yeux de Didier Deschamps, le critère de la « légitimité » avait son importance et il a estimé que Kylian Mbappé avait un avantage sur Antoine Griezmann dans ce domaine. « Sont-ce les performances individuelles du Parisien au Qatar en général et lors de la finale de la Coupe du monde en particulier qui ont fait la différence ? Le fait qu’il soit plus jeune et incarne davantage l’avenir ? Son aura médiatique sans comparaison ? » Cette décision pourrait aussi remettre en cause l’avenir international d’Antoine Griezmann (32 ans) chez les Bleus. « La façon dont ce rassemblement se déroulera sera capitale dans sa réflexion. »

🚨🚨 | Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus ©️🇫🇷



📲 L’Equipe pic.twitter.com/N534g9hReE — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 20, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi les situations de Christophe Galtier et Luis Campos au PSG. Depuis la reprise post-Coupe du monde, le PSG marche à l’envers et a notamment concédé 7 défaites en 2023. De quoi mettre la pression sur le duo. Avec les éliminations précoces en Ligue des champions et Coupe de France, le club parisien n’a plus que le championnat à disputer. Même s’il reste leader avec 7 points d’avance sur l’OM, « ses dernières sorties n’inspirent pas la sérénité et ne lui garantissent pas encore le titre de champion qui lui semblait promis au sortir de sa première partie de saison conquérante et convaincante. » La position de Christophe Galtier est ainsi fragilisée. « Dans l’entourage de QSI, on indique que l’entraîneur n’est pas menacé d’ici à la fin de la saison mais les actionnaires du PSG vont sans doute scruter attentivement les prochains matches de leur équipe, qui pourraient compter dans le bilan qui sera fait de la saison de Galtier », rapporte L’E. Au début de son mandat, le coach français avait réussi à mettre les stars dans sa poche. Mais au fil des mois, il donne l’impression de ne pas savoir où il va. Ses choix tactiques et ses multiples changements de système ont fait perdre une certaine cohérence. À cela s’ajoute une communication moins inspirée. Ses récents reproches sur El Chadaille Bitshiabu ont surpris. « Comme s’il s’évertuait à vouloir protéger ses stars contre vents et marées au détriment des jeunes éléments de son effectif, légitimement en apprentissage. » De plus, l’intervention de Luis Campos à la mi-temps du match contre l’AS Monaco a nui à son autorité aux yeux des joueurs.

Mais Christophe Galtier n’est pas le seul à être pointé du doigt. Le conseiller sportif, Luis Campos, est aussi responsable des difficultés actuelles du PSG, notamment en raison du recrutement. « S’il n’est pas raté, il n’a a minima pas répondu, ni en qualité ni en quantité, aux attentes et objectifs du club. » Les Rouge & Bleu ont tout de même dépensé plus de 100M€ l’été dernier malgré un fair-play financier contraignant. De plus, le duo a fait une autre erreur de jugement. Campos et Galtier ont voulu travailler avec un groupe réduit en se séparant d’éléments jugés nuisibles, comme Leandro Paredes, et ainsi faire la place à certains jeunes. Mais, « les recrues n’apparaissent pas meilleures que ceux qui sont partis et, excepté Warren Zaïre-Emery, les titis ne sont pas encore au niveau. »

L’Equipe se demande aussi pourquoi le PSG a autant de blessures dans son effectif. Si certains forfaits sont dus à de la malchance, ce n’est pas la seule raison. « Certains joueurs, et non des moindres – comme c’est souvent le cas et facile à faire quand les résultats sont moins bons -, critiquent le contenu des entraînements. Ils ne travailleraient pas assez, selon eux, ce qui expliquerait les soucis musculaires », explique le quotidien sportif. À cela s’ajoutent des joueurs trop sollicités comme Sergio Ramos ou qui ont effectué des retours prématurés à l’image de Nordi Mukiele et Marquinhos face au Bayern Munich. « Face à l’urgence de la situation, le secteur sportif a insisté pour qu’ils rejouent plus vite que ce qui est recommandé. Par conséquent, il les a perdus pour un temps certain, notamment le défenseur français. »

🚨 | Aucune décision ne devrait être prise sur l’avenir de Christophe Galtier avant la fin de la saison 🇫🇷



📲 RMC Sport pic.twitter.com/KEbz24su9J — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 20, 2023

De son côté, Le Parisien confirme que Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine de l’équipe de France. « Didier Deschamps a bel et bien choisi le buteur du PSG pour endosser le rôle de capitaine. » Pourtant, ce lundi, le sélectionneur des Bleus avait laissé entendre qu’il n’avait pas encore fait son choix. À la lutte avec Kylian Mbappé pour ce brassard de capitaine, Antoine Griezmann sera vice-capitaine. L’attaquant des Rouge & Bleu occupera son nouveau rôle dès ce vendredi face aux Pays-Bas, au Stade de France.